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Президентку Грузії Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа

Інавгурація відбудеться 20 січня наступного року. 

Президентку Грузії Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі запросили на інавгурацію президента США Дональда Трампа. Подія відбудеться 20 січня 2025 року.

Про це повідомив очільник підкомітету закордонних справ Палати представників республіканець Джо Вілсон. Він написав пост у соцмережі Х.

Вілсон назвав Зурабішвілі "єдиним законним лідером Грузії".

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"Я в захваті від її мужності перед лицем нападок з боку Іванішвілі і його друзів з КПК (Китайської комуністичної партії - ред.) та іранського режиму", – написав політик. 

  • 14 грудня висуванця від керівної партії "Грузинська мрія” Михаїла Кавелашвілі визнали переможцем президентських виборів у країні. Його кандидатуру підтримали 224 члени Виборчої колегії, абсолютна більшість якої становили представники “Грузинської мрії”.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає вибори президента легітимними. Вона заявила, що не залишить президентську резиденцію, коли спливе термін її повноважень.
  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив їй в'язницею, якщо вона не звільнить президентську резиденцію до 29 грудня. Тоді спливає термін її президентських повноважень. 
  • Тим часом грузинська опозиція оголосить президентський палац єдиним місцем, де буде легітимний президент Грузії. 
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