Президентку Грузії Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі запросили на інавгурацію президента США Дональда Трампа. Подія відбудеться 20 січня 2025 року.
Про це повідомив очільник підкомітету закордонних справ Палати представників республіканець Джо Вілсон. Він написав пост у соцмережі Х.
Вілсон назвав Зурабішвілі "єдиним законним лідером Грузії".
"Я в захваті від її мужності перед лицем нападок з боку Іванішвілі і його друзів з КПК (Китайської комуністичної партії - ред.) та іранського режиму", – написав політик.
As the only legitimate leader in Georgia, I am grateful to extend an invite to President @Zourabichvili_S to attend the inauguration of President @realDonaldTrump. I am in awe of her courage in the face of the assault by Ivanishvili and his friends in the CCP & Iranian regime.— Joe Wilson (@RepJoeWilson) December 27, 2024
- 14 грудня висуванця від керівної партії "Грузинська мрія” Михаїла Кавелашвілі визнали переможцем президентських виборів у країні. Його кандидатуру підтримали 224 члени Виборчої колегії, абсолютна більшість якої становили представники “Грузинської мрії”.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає вибори президента легітимними. Вона заявила, що не залишить президентську резиденцію, коли спливе термін її повноважень.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив їй в'язницею, якщо вона не звільнить президентську резиденцію до 29 грудня. Тоді спливає термін її президентських повноважень.
- Тим часом грузинська опозиція оголосить президентський палац єдиним місцем, де буде легітимний президент Грузії.