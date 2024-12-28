Президентку Грузії Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі запросили на інавгурацію президента США Дональда Трампа. Подія відбудеться 20 січня 2025 року.

Про це повідомив очільник підкомітету закордонних справ Палати представників республіканець Джо Вілсон. Він написав пост у соцмережі Х.

Вілсон назвав Зурабішвілі "єдиним законним лідером Грузії".

"Я в захваті від її мужності перед лицем нападок з боку Іванішвілі і його друзів з КПК (Китайської комуністичної партії - ред.) та іранського режиму", – написав політик.

As the only legitimate leader in Georgia, I am grateful to extend an invite to President @Zourabichvili_S to attend the inauguration of President @realDonaldTrump. I am in awe of her courage in the face of the assault by Ivanishvili and his friends in the CCP & Iranian regime. — Joe Wilson (@RepJoeWilson) December 27, 2024