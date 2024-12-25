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Грузинська опозиція пропонує Саломе Зурабішвілі залишитися в президентському палаці після 29 грудня

Опозиція оголосить президентський палац єдиним місцем, де буде легітимний президент Грузії. 

Грузинська опозиція пропонує Саломе Зурабішвілі залишитися в президентському палаці після 29 грудня
Саломе Зурабішвілі
Фото: Саломе Зурабішвілі

Опозиція Грузії висловлює підтримку президенту і пропонує Саломе Зурабішвілі залишитися в палаці після 29 грудня. 

Про це повідомила лідер коаліції "Сильна Грузія" Анна Долідзе, передає Sova News.

“Політичні партії, які подолали бар'єр, ведуть переговори з президентом Грузії. Документ, який буде представлений щодо виборів, організації виборів та умов, за яких можуть бути проведені нові вибори в Грузії, знаходиться на розгляді”, - сказала Анна Долідзе.

Вона наголосила, що президентський палац оголосять єдиним місцем, де буде легітимний президент Грузії. 

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Анна Долідзе нагадала, що головною вимогою грузинської опозиції є нові вибори та звільнення політв'язнів. 

Цю ініціативу підтримав також лідер “Коаліції за зміни” Ніка Гварамія.

  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив в'язницею президенці Саломе Зурабішвілі, якщо вона не звільнить президентську резиденцію до 29 грудня. Тоді спливає термін її президентських повноважень. 

  • 14 грудня висуванця від керівної партії "Грузинська мрія” Михаїла Кавелашвілі визнали переможцем президентських виборів у країні. Його кандидатуру підтримали 224 члени Виборчої колегії, абсолютна більшість якої становили представники “Грузинської мрії”.

  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає вибори президента легітимними. Вона заявила, що не залишить президентську резиденцію, коли спливе термін її повноважень.
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