Грузинська опозиція пропонує Саломе Зурабішвілі залишитися в президентському палаці після 29 грудня

Опозиція оголосить президентський палац єдиним місцем, де буде легітимний президент Грузії.

Опозиція Грузії висловлює підтримку президенту і пропонує Саломе Зурабішвілі залишитися в палаці після 29 грудня.

Про це повідомила лідер коаліції "Сильна Грузія" Анна Долідзе, передає Sova News.

“Політичні партії, які подолали бар'єр, ведуть переговори з президентом Грузії. Документ, який буде представлений щодо виборів, організації виборів та умов, за яких можуть бути проведені нові вибори в Грузії, знаходиться на розгляді”, - сказала Анна Долідзе.

Вона наголосила, що президентський палац оголосять єдиним місцем, де буде легітимний президент Грузії.

Анна Долідзе нагадала, що головною вимогою грузинської опозиції є нові вибори та звільнення політв'язнів.

Цю ініціативу підтримав також лідер “Коаліції за зміни” Ніка Гварамія.