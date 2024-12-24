Анджей Дуда: нові вибори в Грузії є виходом із нинішньої кризи

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що провів розмову із грузинською колегою Саломе Зурабішвілі.

“Нові вибори згідно з рекомендаціями ОБСЄ є виходом із нинішньої кризи”, - зазначив Дуда.

Він також запевнив Саломе Зурабішвілі у своїй непохитній підтримці її керівництва та європейських прагнень грузинського народу.

Президент Польщі підкреслив, що грузинський народ має невід’ємне право рухатися до об’єднаної Європи.

Повноваження Зурабішвілі закінчуються 29 грудня, коли відбудеться інавгурація обраного президента Міхеіла Кавелашвілі.

Президентські вибори відбулися 14 грудня. Президента Грузії вперше обирали не прямим голосуванням, а в колегії вибірників. Серед них не було представників опозиційних партій, які не визнають результати минулих у жовтні парламентських виборів, на яких перше місце посіла партія "Грузинська мрія".

Раніше Зурабішвілі заявила, що вважає вибори президента нелегітимними і не має наміру йти зі своєї посади доти, доки не буде призначено нових виборів до парламенту Грузії.

28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.

Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі.