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Анджей Дуда: нові вибори в Грузії є виходом із нинішньої кризи

При цьому вибори мають відбутись відповідно до рекомендацій ОБСЄ.

Анджей Дуда: нові вибори в Грузії є виходом із нинішньої кризи
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що провів розмову із грузинською колегою Саломе Зурабішвілі.

“Нові вибори згідно з рекомендаціями ОБСЄ є виходом із нинішньої кризи”, - зазначив Дуда.

Він також запевнив Саломе Зурабішвілі у своїй непохитній підтримці її керівництва та європейських прагнень грузинського народу.

Президент Польщі підкреслив, що грузинський народ має невід’ємне право рухатися до об’єднаної Європи.

  • Раніше третій президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив, що тільки нові вибори вирішать дуже глибоку кризу, в якій опинилась його країна.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила на акції протесту в Тбілісі, що чекає від керівної партії "Грузинська мрія" дату нових парламентських виборів.

  • Повноваження Зурабішвілі закінчуються 29 грудня, коли відбудеться інавгурація обраного президента Міхеіла Кавелашвілі.

  • Президентські вибори відбулися 14 грудня. Президента Грузії вперше обирали не прямим голосуванням, а в колегії вибірників. Серед них не було представників опозиційних партій, які не визнають результати минулих у жовтні парламентських виборів, на яких перше місце посіла партія "Грузинська мрія".

  • Раніше Зурабішвілі заявила, що вважає вибори президента нелегітимними і не має наміру йти зі своєї посади доти, доки не буде призначено нових виборів до парламенту Грузії.

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.

  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі.
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