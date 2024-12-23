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​Президент Словаччини Пеллегріні висловився за те, аби Фіцо більше розповів про свою зустріч із Путіним

Пеллегріні нагадав, що він і керівники уряду та Національної ради підписали декларацію з підтримки членства країни у ЄС і НАТО.

​Президент Словаччини Пеллегріні висловився за те, аби Фіцо більше розповів про свою зустріч із Путіним
Президент Словаччини Петер Пеллегріні
Фото: EPA/UPG

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що очікує від глави уряду Роберта Фіцо більше інформації про результати зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, передає «Європейська правда».

На думку Пеллегріні, візит Фіцо до Москви - це не лише політично мотивований крок, який, до речі, може суттєво зашкодити Словаччині в очах ЄС і НАТО, а й обов’язок прем'єр-міністра захищати національні інтереси Словаччини, включаючи постачання нафти і газу та ядерного палива.

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Словацький президент зазначив, що переговори Фіцо і Путіна під час війни РФ проти України мають особливо сильний зовнішньополітичний вимір, враховуючи членство Словаччини в ЄС і НАТО.

Пеллегріні нагадав, що на початку цього року він, керівники уряду і Національної ради Роберт Фіцо і Петр Жига підписали декларацію, у якій зобов'язалися «підтримувати наше беззаперечне членство в Європейському Союзі та НАТО». 

«Я вірю, що ця декларація залишається в повній мірі дійсною, і що всі три представники, які її підписали, будуть підтримувати її як на словах, так і на ділі», – зазначив президент Словаччини.

  • 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви до Путіна. Говорили про угоду із транспортування російського газу через Україну до Європи.
  • Із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територією, і представники української влади неодноразово наголошували, що продовжувати дію угоди не збираються.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
  • Днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував «трюк» із транзитом російського газу: мовляв, аби транзитований газ вважали таким, що належить покупцям, а не країні-постачальнику. Наприклад, якщо Угорщина купує блакитне паливо РФ, то транзитом через українську територію його вважатимуть не російським, а угорським.
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