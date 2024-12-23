​Президент Словаччини Пеллегріні висловився за те, аби Фіцо більше розповів про свою зустріч із Путіним

Пеллегріні нагадав, що він і керівники уряду та Національної ради підписали декларацію з підтримки членства країни у ЄС і НАТО.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що очікує від глави уряду Роберта Фіцо більше інформації про результати зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, передає «Європейська правда».

На думку Пеллегріні, візит Фіцо до Москви - це не лише політично мотивований крок, який, до речі, може суттєво зашкодити Словаччині в очах ЄС і НАТО, а й обов’язок прем'єр-міністра захищати національні інтереси Словаччини, включаючи постачання нафти і газу та ядерного палива.

Словацький президент зазначив, що переговори Фіцо і Путіна під час війни РФ проти України мають особливо сильний зовнішньополітичний вимір, враховуючи членство Словаччини в ЄС і НАТО.

Пеллегріні нагадав, що на початку цього року він, керівники уряду і Національної ради Роберт Фіцо і Петр Жига підписали декларацію, у якій зобов'язалися «підтримувати наше беззаперечне членство в Європейському Союзі та НАТО».

«Я вірю, що ця декларація залишається в повній мірі дійсною, і що всі три представники, які її підписали, будуть підтримувати її як на словах, так і на ділі», – зазначив президент Словаччини.