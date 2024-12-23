​Президент Словаччини Пеллегріні висловився за те, аби Фіцо більше розповів про свою зустріч із Путіним

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що очікує від глави уряду Роберта Фіцо більше інформації про результати зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, передає «Європейська правда».
На думку Пеллегріні, візит Фіцо до Москви - це не лише політично мотивований крок, який, до речі, може суттєво зашкодити Словаччині в очах ЄС і НАТО, а й обов’язок прем'єр-міністра захищати національні інтереси Словаччини, включаючи постачання нафти і газу та ядерного палива.
Словацький президент зазначив, що переговори Фіцо і Путіна під час війни РФ проти України мають особливо сильний зовнішньополітичний вимір, враховуючи членство Словаччини в ЄС і НАТО.
Пеллегріні нагадав, що на початку цього року він, керівники уряду і Національної ради Роберт Фіцо і Петр Жига підписали декларацію, у якій зобов'язалися «підтримувати наше беззаперечне членство в Європейському Союзі та НАТО».
«Я вірю, що ця декларація залишається в повній мірі дійсною, і що всі три представники, які її підписали, будуть підтримувати її як на словах, так і на ділі», – зазначив президент Словаччини.
- 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви до Путіна. Говорили про угоду із транспортування російського газу через Україну до Європи.
- Із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територією, і представники української влади неодноразово наголошували, що продовжувати дію угоди не збираються.
- Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
- Днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував «трюк» із транзитом російського газу: мовляв, аби транзитований газ вважали таким, що належить покупцям, а не країні-постачальнику. Наприклад, якщо Угорщина купує блакитне паливо РФ, то транзитом через українську територію його вважатимуть не російським, а угорським.