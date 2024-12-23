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Голова МЗС Чехії назвав Путіна масовим убивцею і засудив візит Фіцо до РФ

Ліпавський наголосив, що незалежність від російських енергетичних поставок дозволяє не плазувати перед масовим вбивцею.

Голова МЗС Чехії назвав Путіна масовим убивцею і засудив візит Фіцо до РФ
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Фото: Х/Jan Lipavský

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав Владіміра Путіна масовим вбивцею та засудив візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до Москви.

Про це Ліпавський написав у соцмережі Х.

Він наголосив, що  чеський уряд забезпечив незалежність від російського газу.

"Це був чеський уряд, який забезпечив незалежність від російських енергетичних поставок, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею. І саме уряд Петра Фіали вирішив відкласти урядові консультації, що з кожним кроком словацького уряду стає дедалі більш далекоглядним", - зазначив Ліпавський.

Він додав, що думає "про всіх українців, які не можуть провести Різдво зі своїми близькими через Путіна".

  • Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
  • В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина. 
  • Учора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви і провів переговори з Путіним через те, що Україна припиняє транзит газу. 
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