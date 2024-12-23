Голова МЗС Чехії назвав Путіна масовим убивцею і засудив візит Фіцо до РФ

Ліпавський наголосив, що незалежність від російських енергетичних поставок дозволяє не плазувати перед масовим вбивцею.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав Владіміра Путіна масовим вбивцею та засудив візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до Москви.

Про це Ліпавський написав у соцмережі Х.

Він наголосив, що чеський уряд забезпечив незалежність від російського газу.

"Це був чеський уряд, який забезпечив незалежність від російських енергетичних поставок, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею. І саме уряд Петра Фіали вирішив відкласти урядові консультації, що з кожним кроком словацького уряду стає дедалі більш далекоглядним", - зазначив Ліпавський.

Він додав, що думає "про всіх українців, які не можуть провести Різдво зі своїми близькими через Путіна".