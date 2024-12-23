У Бразилії розбився пасажирський літак, є загиблі

Щонайменше 15 людей потрапили до лікарні, більшість з них отруїлися димом від пожежі, спричиненої катастрофою.

На півдні Бразилії невеликий літак впав на магазини в центрі туристичного міста Грамаду, 9 людей загинуло, пише DW.

“Цивільна оборона підтвердила дев'ять загиблих, і ніхто з літака не вижив”, ‒ сказав директор департаменту внутрішньої поліції цивільної поліції штату Ріо-Гранді-ду-Сул Клебер душ Сантос Ліма.

Раніше у Цивільній обороні повідомляли, що на борту було 10 осіб.

Щонайменше 15 людей потрапили до лікарні, більшість з них отруїлися димом від пожежі, спричиненої катастрофою.

Повідомляється, що літак врізався в димохід будівлі і у другий поверх будинку, а потім впав на меблевий магазин. Уламки також досягли сусіднього готелю.

За даними пожежної бригади, літак вилетів з регіонального аеропорту Канела поблизу Грамаду і прямував до Флоріанополіса, іншого популярного під час Різдва туристичного місця.

Грамаду – дуже популярне місто на півдні Бразилії, відоме своєю німецькою архітектурою та гірськими пейзажами.