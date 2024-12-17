Бразильський суд визнав плагіатом пісню співачки Адель

Трек має бути негайно вилучений з усіх стрімінгових платформ та ротацій.

Шостий комерційний суд Ріо-де-Жанейро ухвалив резонансне рішення для музичної індустрії: пісня популярної британської співачки Адель Million Years Ago, випущена у 2015 році, повинна бути прибрана з усіх платформ та ротацій через звинучення у плагіаті.

Як пише The Guardian, суддя визнав подібність треку до самбової композиції Mulheres бразильського автора Тоніньо Гераєша. Її було написано аж у 1995 році.

Відповідно до судового вироку, лейбли Sony та Universal зобов'язані негайно вилучити пісню Адель зі стрімінгових сервісів та етерів радіо й телебачення. За кожен випадок порушення цього припису передбачено штраф у 8 тисяч доларів.

У Бразилії музична спільнота схвально зустріла рішення суду: композитори заявляють, що "західні зірки тепер подумають, перш ніж брати наші мелодії та перетворювати їх на свої хіти, заробляючи мільйони".