Стрічку Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” покажуть в програмі кінофестивалю “Санденс”

Фільм пропонує погляд на сучасну війну, картини якої нагадують битви, які точилися майже століття тому.

До програми Міжнародного фестивалю незалежного кіно “Санденс” потрапив новий документальний фільм українського режисера і журналіста Мстислава Чернова, який описує про війну в Україні.

Мстислав Чернов розповів про свій новий фільм «2000 метрів до Андріївки».

«2000 метрів до Андріївки» — це друга повнометражна стрічка, що зняв український режисер, лауреат премій «Оскар», Пулітцерівської премії, Гільдій режисерів та продюсерів Америки, BAFTA та Royal Television Society Television Journalism Awards, журналіст Associated Press Мстислав Чернов о російсько-української війні.

У новому фільмі разом із колегою, фотографом Associated Press Олександром Бабенко, Мстислав Чернов, знімають українських солдатів і розповідають про життя в окопах.

«У час, коли вирішується доля та майбутнє України, для мене важливо показати перспективу солдатів. Тих, хто віддав своє життя, та тих, хто продовжує боротися. — каже Мстислав Чернов, — Фільм створений для того, щоб помістити глядача прямо на поле бою, поряд з військовими, щоб побачити й відчути їхній досвід і те, як це — бути там».

Зйомки фільму відбувалися під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Журналісти слідкують за бійцями 3-ї ОШБр, які метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити маленьке, окуповане росіянами і заміноване на підходах село Андріївка на околицях Бахмута. Що далі воїни просуваються по зруйнованій рідній землі, то більше вони усвідомлюють, що для них ця війна, можливо, ніколи не закінчиться.

Поєднуючи інтенсивні кадри з GoPro українських військових і моменти глибоких роздумів, Чернов показує війну у своїй країні з особистої та приголомшливої перспективи. «2000 метрів до Андріївки» документує битву, яка стає символом російсько-української війни та контрнаступу 2023 - найбільшої військової операції в Європі з часів Другої світової війни.

Фільм пропонує погляд на сучасну війну, картини якої нагадують битви, які точилися майже століття тому.

«Чернов створює неперевершений фільм про жахливу красу звільнення власного дому. Водночас він безкомпромісно показує марність і жах війни як такої», — діліться Кім Ютані, директорка програмування кінофестивалю Sundance. Вона вважає, що стрічка глибоко зворушить аудиторію.

За словами Мстислава Чернова, зйомки фільму почалися у вересні 2023 року, а вся робота над картиною зайняла майже 1,5 року.

У фільмі Мстислав Чернов поєднує власні кадри з кадрами з GoPro українських військових, а також моменти роздумів, таким чином показує війну в Україні з особистої перспективи. Сама ж битва за Андріївку 2023 року стала одним із символів російсько-української війни та контрнаступу 2023 року — найбільшої військової операції в Європі з часів Другої світової війни. «Ми пишаємося тим, що знову співпрацюємо з Associated Press і можемо запропонувати як надійне репортерство, так і захоплюючий, кінематографічний документальний фільм. Як і у випадку з фільмом «20 днів в Маріуполі», ми сподіваємося, що «2000 метрів до Андріївки» надасть глядачам уявлення про людську ціну російсько-українського конфлікту», — зазначає продюсер фільму та головна редакторка й виконавча продюсерка FRONTLINE Рейні Аронсон-Рат.

Зйомки фільму почалися у вересні 2023 року, а вся робота над картиною зайняла майже півтора року. Крім нього та Олександра Бабенко, над ним працювали продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуєтки Оскар за 20 днів в Маріуполі. Монтажем також займалася Мішель Мізнер.

Міжнародний фестиваль незалежного кіно Санденс пройде у США з 23 січня по 2 лютого 2025 року в місті Парк-Сіті, Юта. Мстислав Чернов особисто представить 2000 метрів до Андріївки на кінофестивалі.