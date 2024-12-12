BBC Україна оголосила переможців літературної премії Книга року BBC 2024

BBC Україна оголосила імена переможців ювілейної 20-ї літературної премії Книга року BBC 2024.

Книгою року ВВС 2024 стала збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи (видавництво "Білка").

Юрій Рокецький переміг у номінації "Есеїстика" з біографічним романом "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни" (видавництво "Наш Формат").

У номінації "Дитяча книга року" переможцем стала збірка казок Грасі Олійко "І ніякі це не вигадки" (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").

Конкурс “Книга року BBC” проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань. Переможець у кожній номінації отримує премію у розмірі 1 тис. фунтів у гривнях. В свою чергу, видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.