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У грудні 18-річні українці почнуть отримувати у Дії гроші на книги

Кошти можна буде використати протягом трьох місяців. 

У грудні 18-річні українці почнуть отримувати у Дії гроші на книги
Фото ілюстративне

У грудні 18-річні українці зможуть отримати гроші на книги у Дії.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри та директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. 

"Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. 18-річні українці отримають фінансову допомогу в розмірі 908 гривень. Ці кошти можна буде витратити на придбання книг українською мовою – у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті", – йдеться у повідомленні міністерства.

Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річчя з 2024 року. 

Як уточнила Олександра Коваль, програмою зможуть скористатись як в Україні, так і за кордоном. Купувати книги можна лише українською мовою, у книгарнях, які беруть участь у програмі. Список книгарень буде опубліковано на ресурсах "Дії" та Українського інституту книги. 

Оформити заявку та отримати допомогу можна буде онлайн через застосунок Дія.

Для цього необхідно буде виконати такі кроки:

  • Авторизуватися у застосунку Дія.
  • Обрати послугу.
  • Відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги.
  • Використати кошти у книгарнях, що беруть участь у програмі, протягом трьох місяців.

Протягом 3-х місяців після зарахування коштів їх необхідно використати. Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.

  • Ще у червні Зеленський підписав закон про впровадження сертифікатів для молоді на купівлю книг та відшкодування книгарням за оренду. Парламент ухвалив цей документ 22 травня. 
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