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Чарт Billboard назвав Бейонсе найвеличнішою поп-зіркою 21-го століття

У чільній трійці Тейлор Свіфт та Ріанна.

Чарт Billboard назвав Бейонсе найвеличнішою поп-зіркою 21-го століття
Бейонсе
Фото: EPA/UPG

Найвідоміший музичний чарт світу Billboard визначився зі списком найвеличніших зірок поп-сцени у 21-ому столітті. Перемогу в цій номінації здобула співачка Бейонсе Ноулз.

Як пише CNN, автор Billboard Ендрю Унтербергер відзначив, що американка "упродовж 25-річної кар'єри демонструвала безпрецедентний рівень впливу на суспільство, еволюцію та прагнення досконалості, а також відданість інноваціям у музиці".

Бейонсе є рекордсменкою всіх часів за кількістю номінацій на премію "Греммі" та отриманих нагород - 32 перемоги і ще аж 11 можливостей збільшити це досягнення на церемонії, яка відбудеться у січні. Дев'ять її пісень свого часу очолювали чарт Billboard, а 24 треки потрапляли до топ-10. 

На другому місці рейтингу розташувалася Тейлор Свіфт, а замикає трійку Ріанна. До чільної десятки потрапили також Адель, Аріана Гранде, Джастін Бібер, Каньє Вест, Брітні Спірс, Леді Гага та Дрейк. 

 

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