Харківський театр "Нафта" готує прем’єру про Салтівку 1990-х

13 грудня незалежний театр "Нафта" покаже прем’єру квест-вистави "Таємний всесвіт Антена Вузлика". Автор ідеї, режисер та актор вистави Артем Вусик пропонує осмислити перші 10 років незалежної України через призму особистої, майже реальної історії.

В основі вистави — сюрреалістична мандрівка головного героя, Антена Вузлика, на Салтівку 1990-х років. За формою вона створена у стилі ретро-комп’ютерних ігор. Герой проходить різні рівні свого минулого життя, збираючи артефакти та пам’ятні предмети, щоб відшукати щось важливе, що він втратив.

"У цій виставі мені хотілося відрефлексувати період першого десятиліття незалежної України та зрозуміти, як 1990-ті впливають на нас сьогодні. Я хотів повернутися до школи на Салтівці, у міську поліклініку, знову поговорити з першим кращим другом. Подивитися на все те, що стало основою для мене сьогоднішнього", — розповідає Артем Вусик.

Фото: Олександр Осіпов "Таємний всесвіт Антена Вузлика"

Вистава “Таємний всесвіт Антена Вузлика” є продовженням автобіографічної трилогії Артема Вусика про Харків і митця в ньому. Цикл вистав розпочався виставою-концертом “Веселка на Салтівці” у 2023 році. За рік існування “Веселку” була показали в Києві, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську та Кельні (Німеччина). За цю роботу її автор, Артем Вусик, отримав театральну премію імені Леся Курбаса. “Веселка” також отримала відзнаку 6-го фестивалю-премії “ГРА” за перемогу в номінації “За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм”. Третю, завершальну виставу циклу, театр запланував на 2025 рік.

Прем’єра “Таємний всесвіт Антена Вузлика” відбудеться 13 грудня о 19:00 у Центрі сучасної культури Some People в Харкові.