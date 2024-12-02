У Києві пройде виставка «Марія Примаченко. Невідоме»

6 грудня о 16.00 у Національному музеї декоративного мистецтва України відбудеться відкриття виставки «Марія Примаченко. Невідоме». Вперше покажуть близько 60 робіт народної художниці з унікальної збірки музею, створені протягом 1935-1937 років під час навчання Примаченко у Школі народних майстрів народного мистецтва та роботи в Експериментальних майстернях при Київському музеї українського мистецтва.

Серед викладачів Примаченко були провідні українські художники – В. Кричевський, А. Петрицький, В. Касіян, М. Дерегус та інші.Представлені цикли малюнків дають можливість простежити композиційні та колористичні завдання, що домінують в певні роки навчання майстрині.

Разом з експозицією музей презентує віртуальну галерею творів художниці, яка демонструє 79 авторських малюнків Марії Примаченко. Це роботи з двох невеликих шкільних альбомів, які мисткиня виконала, ймовірно, в другій половині 1940-х рр. До колекції музею вони надійшли після декадної виставки українського народного мистецтва 1951 року. Ці раритетні альбоми демонструють трансформацію та новий підхід Марії Примаченко до композиційних сюжетів, форм зображення з розширеною кольоровою гамою у поєднанні нових відтінків кольорів. Це спільний інноваційний проєкт музею, ГО «Є Музей» та компанії «Emerson», здійснений за допомогою оцифрування експонатів, над яким команда фахівців працювала протягом пів року на обладнанні, подарованому музею Французьким інститутом в Україні.

Виставка триватиме до 28 лютого 2025 року.