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У Харкові колишній драмтеатр імені Пушкіна перейменували на честь Квітки-Основ’яненка

Рішення підтримали 88 депутатів обласної ради. До 2022 року театр носив ім’я російського поета Олександра Пушкіна.

У Харкові колишній драмтеатр імені Пушкіна перейменували на честь Квітки-Основ’яненка
Харківський академічний драматичний театр
Фото: Вікіпедія

Харківський академічний драматичний театр офіційно перейменували на честь Григорія Квітки-Основ’яненка, повідомляє місцеве культурне видання “Люк”. 

Депутатка обласної ради Галина Куц повідомила, що сьогодні, під час сесії облради депутати підтримали зміну назви театру 88 голосами.

“Понад два роки тривала епопея перейменувань.Нарешті імена козацького роду Квіток, які багато зробили для формування українського обличчя Харкова та Слобідчини, вертаються із небуття”, – написала вона.

Видання зазначає, що до 2022 року театр носив ім’я російського поета Олександра Пушкіна. Після тривалих саботувань з боку обласної ради, ім’я росіянина все ж таки прибрали з назви театру. В цьому ж році в колективі театру проголосували за присвоєння йому імені Григорія Квітки-Основ’яненка. Там вважають, що драматург зробив дуже великий вклад у розвиток Слобожанщини, причому, не тільки у театральній сфері. 

“Його п’єси показують у театрах по всій Україні, проте досі немає театру, який носив би його ім’я”, – розповів тоді виданню “Люк” директор театру Олег Яцина.

Нещодавно під час круглого столу в межах громадського обговорення щодо присвоєння Харківському академічному драматичному театру імені Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка було вирішено підтримати цю пропозицію. Крім цього, дизайнер Олексій Чекаль розробив нову айдентику та логотип для театру.

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