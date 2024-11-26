Ніколи не пізно зробити кардинальний поворот, аби змінити себе чи своє життя. Наприклад, втілити дитячу мрію і зайнятися улюбленою справою, переїхати в нове місце або повернутися додому, змінити сімейний стан чи коло друзів. Так, для цього потрібно чимало сміливості й докласти зусиль, але в будь-якому віці, у будь-який час (навіть під час війни) не запізно повернутися до себе. Про це нині говорить через свою творчість перформерка Кристина Шишкарьова. Зокрема, через постановки «Гра. Пам’ять майбутнього» та «Реконструкція», прем’єри яких недавно відбулися у просторі Center Stage .

Фото: Катерина Скрагленко Кристина Шишкарьова під час вистави «Гра. Пам’ять майбутнього»

Рішучий крок до змін

Досліджувати світ і мистецтво, розвивати й популяризувати українську культуру, зокрема сучасний танець, мотивувати мистецьку спільноту до дій, які робили б усіх навколо розумнішими, освіченішими і, головне, щасливими — такі основні принципи Кристини Шишкарьової. Що підтверджує її активна творча діяльність.

Шишкарьова відома як викладачка й авторка методик сучасного танцю, лекторка і кураторка багатьох мистецьких проєктів («Гогольфест», Porto Franko й ін.), членкиня журі численних міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Працювала у театрі Kyiv Modern Ballet, Київському муніципальному театрі опери і балету та Київській національній опері, брала участь у телепроєкті «Танцюють всі». Як режисерка або хореографка-постановниця створила чималу кількість танцювальних вистав, мініатюр, балетів, опер, мюзиклів, шоу, перформансів. Спільно з Антоном Овчінніковим, Оленою Рожковою та Ярославом Кайнарем у 2015 році заснувала Платформу сучасного танцю.

Фото: Катерина Скрагленко Перформанс «Реконструкція».

Одним з найвагоміших проєктів Шишкарьової є Totem Dance Group — школа сучасного танцю «Тотем» і театр танцю «Тотем». Її заснування у 2008 році стало відповіддю на запит українських артистів, які потребували нового погляду на танець і прагнули переосмислення діяльності. Уже 15 років школа відкриває світ сучасного танцю для дітей і дорослих, виховує професійних танцівників і викладачів, є, за словами засновниці, справжнім «домом творчості і любові до танцю».

Цього року викладачка вирішила передати управління Totem Dance Group своїм учням — Ірині Плотніковій і Ярославу Кайнару. Причиною такого рішучого кроку стало її потужне бажання розвиватися більше як танцівниці, перформерці та постановниці. «Я відправляюся у дикий творчий потік і буду робити те, що завжди хотіла — сучасне мистецтво», — написала на своїй сторінці в соцмережах у липні Шишкарьова. Ще навесні 2024 року вона заснувала Monada Dance Project — перформативно-дослідницький міждисциплінарний проєкт, аби створювати й просувати тілесно орієнтовані камерні перформанси. Дві останні її роботи — вистава-рефлексія «Гра. Пам’ять майбутнього» та містичний перформанс «Реконструкція».

Фото: Катерина Скрагленко Перформанс «Реконструкція».

Рефлексія на трагічні події минулого

Ніколи не пізно вивчати і відкривати нові (забуті чи маловідомі) сторінки історії своєї країни, знати і пам’ятати людей, які творили її, боролися за її існування та незалежність, мову й культуру — головний меседж постановки «Гра. Пам’ять майбутнього». Адже «хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього», писав Максим Рильський.

«Гра...» — це вистава-дослідження життя і творчості 14 українських митців початку ХХ століття (письменників і поетів, театральних і культурних діячів), які стали жертвами політичних репресій комуністичного режиму. Зокрема, Миколи Вороного, Валер’яна Підмогильного, Михайла Семенка, Євгена Плужника, Володимира Гадзінського й інших. Це вистава-рефлексія на трагічні події нашого минулого.

Фото: Катерина Скрагленко Вистава-рефлексія «Гра. Пам’ять майбутнього»

Постановка вирішена в жанрі фізичного театру: дві виконавиці, Олександра Чернявська й Кристина Шишкарьова, через тіло й голос, використовуючи імпровізацію та вибудовуючи пластичні малюнки до кожного уривка, намагаються «прочитати» поетичні та прозові твори, написані близько 100 років тому, зрозуміти цінності, уподобання й світогляд авторів, відчути й передати атмосферу та настрої того часу. Виставу перформерки створювали за підтримки Українського інституту національної пам’яті та Національного історико-меморіального заповідника «Биківня»: ці заклади надали багато цінної інформації для вивчення й дослідження.

Головним елементом художнього рішення стала умовна пісочниця з понад 100 000 ґудзиків, кожен з яких символізує життя, обірване радянською тоталітарною машиною, ненаписані твори, ненароджених дітей. Ґудзики надсилали для проєкту люди з усієї України, у тому числі з окупованих територій, що додало виставі ще більшого символізму, відчуття єдності. Містичне музичне й візуальне рішення до перформансу створив журналіст і шоумен Богдан Кутєпов, відеопроєкції (спустошена земля, урагани й коловороти, безкрайні пустелі, планети й космічні безодні тощо), які часом вводили глядачів у легкий транс, — актор і режисер Максим Панченко.

Фото: Катерина Скрагленко Вистава-рефлексія «Гра. Пам’ять майбутнього»

Фото: Катерина Скрагленко Вистава-рефлексія «Гра. Пам’ять майбутнього»

«Ця постановка — нагадування про людську стійкість і силу духу, а також заклик вшанувати пам'ять тих, хто постраждав за свободу і справедливість, — зазначає Кристина Шишкарьова. — Вчитуючись в їхні біографії, читаючи листи і твори, вдивляючись у старі чорно-білі фотографії, можна відкрити для себе дуже багато про свою культуру та знайти опори для українськості. Трагічна доля покоління 1920–1930-х демонструє всю силу українського духу, його творчий потенціал, необхідність власного шляху й незалежності від впливу інших культур. Ми не маємо права забувати наших пращурів, щоб не повторювати їхніх помилок. Закривати очі на іноді неприємну правду не варто, адже минуле сформувало сучасне, а йти із закритими очима в майбутнє небезпечно».

Відбудова і пізнання себе

Ніколи не пізно досліджувати свою сутність, розкласти по поличках і подружити між собою всі внутрішні «я». Адже це допоможе краще розуміти, прийняти й полюбити себе такою, якою створила тебе природа. Про це постановка Кристини Шишкарьової «Реконструкція», яка поєднала танець і музику, візуальне мистецтво й перформанс. Музичне наповнення до вистави створила композиторка Дар’я Вештак, сценографію — скульптор Сергій Мінаков. Проєкт став одним з переможців грантової програми Per Forma від Платформи Kyiv Contemporary Music Days.

Фото: Катерина Скрагленко Перформанс «Реконструкція».

На початку роботи хореографка досліджувала власні внутрішні світи, образи й соціальні ролі, а в результаті вийшла на універсальне узагальнення про жіночу сутність, її магічну силу й досконалість. Працюючи з психологом, користуючись езотеричними знаннями й різними релігійними традиціями, фольклорними й міфологічними уявленнями, режисерка створила для вистави 10 масок-архетипів, які є частинками однієї цілісної особистості. Це хижий і свободолюбний Звір, витончена і граційна Діва, невгамовна Реформаторка, наївна і безтурботна Дівчинка, смілива і безстрашна Воїтелька, досвідчена і мудра Старійшина, пристрасна і зваблива Коханка, таємнича Жриця, любляча і жертовна Матір-Мотанка, загадковий Анімус. Утілюють ці образи в постановці дві танцівниці — Анастасія Рязанцева та Єлизавета Клейменова.

Коли перформерки надягають чергову маску, змінюється характер їхньої ролі, пластичний малюнок, ритм існування на сцені. Усі маски між собою по-різному взаємодіють: вдивляються одна в одну, конфліктують або не звертають уваги, опікуються або конкурують. Але всі є частинкою одного цілого: у виставі це відображено як повітряна куля (аеростат) з кошиком для пасажирів (його металева основа переплетена жіночими капроновими колготками й клаптиками тканин тілесного кольору). Хтось з глядачів побачив у цій конструкції звіра, хтось дирижабль, а сама режисерка визначає її як дракона — міфічну істоту, яка вміє літати й володіє вогнем.

Фото: Катерина Скрагленко Перформанс «Реконструкція».

У фінальному танці перформерки з масками на обличчях і руках утворюють образ багатоликої і багаторукої індійської богині Калі, що також відома як Темна Матір, яка символізує космічну силу вічного часу, смерті й знищення. Вона об’єднує всі маски між собою і дає зрозуміти, що кожна з них важлива і неповторна, кожна має своє місце, завдання, поле відповідальності, тому всі повинні злагоджено співіснувати, поважати й любити одна одну.

«Незважаючи на те, що в країні війна, ми не маємо зупинятися в розвитку, дослідженні себе, щоб бути цілісними і, відповідно, сильними. А значить, це на часі. Коли кожна одиниця людська в цій країні буде цілісна і сильна, ми цю війну і виграємо. Тому це така невеличка, але все ж таки місія, щоб дати глядачу замислитися над тим, як він може відбудувати себе, іноді з попелу», — запевняє Кристина Шишкарьова.

Наступні покази перформансу «Реконструкція» відбудуться 26 і 29 листопада, а «Гру…» показуватимуть вже у грудні. Нині Кристина Шишкарьова як режисерка працює над новим проєктом «Поза мовчання» в Театрі драматургів, прем'єра якого відбудеться 27 і 28 листопада.

Фото: Катерина Скрагленко Вистава-рефлексія «Гра. Пам’ять майбутнього»

Фото: Анастасія Мантач Вистава-рефлексія «Гра. Пам’ять майбутнього»

Фото: Катерина Скрагленко Перформанс «Реконструкція».