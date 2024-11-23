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Юсов: росіяни викрали 785 об'єктів української культурної спадщини

Наразі у списку розкрадачів культурної спадщини України — 241 фізична та 42 юридичні особи.

Юсов: росіяни викрали 785 об'єктів української культурної спадщини
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Станом на сьогодні підтверджено викрадення росіянами 785 об'єктів української культурної спадщини, проте реальна кількість набагато більша і, ймовірно, буде збільшуватися.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише "Інтерфакс.Україна".

"ГУР разом із Мінкультури та українськими експертами створило базу об'єктів викраденої української спадщини та відповідальних за це людей. Це розділ "викрадена спадщина" на порталі "Війна і санкції". Станом на сьогодні база налічує 785 об'єктів української культурної спадщини", — зазначає Юсов.

Представник ГУР наголошує, що це лише підтверджена і задокументована кількість об'єктів, але насправді викрадено набагато більше, і цифри збільшуватимуться. Юсов пояснив, що об'єкти були незаконно привласнені або захоплені росіянами в рамках т. зв. "музейної евакуації" або археологічних розкопок на тимчасово окупованих територіях України.

Перелік охоплює сотні картин, більшість було викрадено з Херсонського художнього музею, Маріупольського художнього музею, майже сотню скульптур, знайдених під час розкопок і незаконно вивезених із Криму до російських музеїв, 80 ювелірних прикрас тощо.

Наразі у списку розкрадачів культурної спадщини України — 241 фізична та 42 юридичні особи, причетність яких до злочинів доведена.

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