Садибу Терещенка на Житомирщині повернули державі

Орієнтовна вартість комплексу, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, складає 148 млн гривень.

Садиба Терещенка у с. Червоне на Житомирщині

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності держави на будинок-садибу Терещенка у смт Червоне Житомирської області. Раніше комплекс будівель належав УПЦ МП.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Зазначається, що йдеться про палац ХIX cтоліття, будівлі, де розміщалися авіамайстерня, стайні, а також інші господарські приміщення загальною площею понад 4,4 тис. кв.м.

Орієнтовна вартість комплексу, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, складає 148 млн гривень.

Всі споруди комплексу передано на баланс Коростишівського професійного аграрного ліцею.