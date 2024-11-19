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Садибу Терещенка на Житомирщині повернули державі

Орієнтовна вартість комплексу, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, складає 148 млн гривень.

Садибу Терещенка на Житомирщині повернули державі
Садиба Терещенка у с. Червоне на Житомирщині
Фото: Житомирська обласна прокуратура

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності держави на будинок-садибу Терещенка у смт Червоне Житомирської області. Раніше комплекс будівель належав УПЦ МП.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури. 

Зазначається, що йдеться про палац ХIX cтоліття, будівлі, де розміщалися авіамайстерня, стайні, а також інші господарські приміщення загальною площею понад 4,4 тис. кв.м.

Орієнтовна вартість комплексу, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, складає 148 млн гривень.

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Всі споруди комплексу передано на баланс Коростишівського професійного аграрного ліцею.

  • На засіданні 30 серпня 2023 року Господарський суд Житомирської області ухвалив повернути державі маєток Терещенків у смт Червоне. Він перебував у власності Житомирської єпархії УПЦ МП.

  • На початку 2024 року УПЦ МП звернулась до Північно-західного апеляційного господарського суду у Рівному з проханням скасувати передачу у власність держави маєтку Терещенків у Червоному Житомирської області.
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