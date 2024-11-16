Грузія перемогла у фіналі пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення", що відбувався у Мадриді 16 листопада, повідомляє Суспільне.

Україну представляв 12-річний співак з Охтирки Артем Котенко. Його пісня HEAR ME NOW посіла 3 місце.

За підсумками голосування національних журі Україна посіла друге місце набравши 122 голоси. Найбільші оцінки по 12 балів віддали Північна Македонія та Польща.

Загалом Україна набрала 203 бали.

Переможець Дитячого Євробачення Андрій Путкарадзе

Андрій Путкарадзе народився в місті Батумі, Грузія. Його пісня присвячена матері — To My Mom. Він почав співати у віці двох років, пізніше став учасником вокального ансамблю "Діти моря". Грає на фортепіано в музичній школі Закарії Паліашвілі. Його найбільшим досягненням є перемога в улюбленому телевізійному конкурсі талантів RANINA, який проводить телекомпанія GPB.