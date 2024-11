INDEX та Український ПЕН започатковують Стипендійну програму імені Вікторії Амеліної

INDEX у партнерстві з Українським ПЕН започатковує Стипендійну програму імені Вікторії Амеліної для письменниць і письменників з України та з-за кордону.

Про це ідеться на сайті INDEX.

У 2025 році INDEX запросить до Львова двох письменників, які працюють в напрямку документального письма, на тримісячний термін.

У квітні-червні INDEX прийматиме українських письменницю чи письменника. У липні-вересні програма залучить письменницю чи письменника з-за кордону. Відображаючи важливість міжнародної взаємодії для Вікторії Амеліної, INDEX проведе спільний захід для стипендіатів з України та з-за кордону у Львові наприкінці вересня 2025 року.

Що пропонують учасникам Стипендійної програми:

Проживання у квартирі в центрі Львова (організовано у партнерстві з родиною Вікторії Амеліної)

Офісний простір (кімната стипендіатів в INDEX)

Стипендія 1200 доларів США на місяць впродовж трьох місяців

Покриття витрат на подорожі Україною для культурної діяльності та навчальних поїздок у рамках Стипендійної програми

Організацію щонайменше двох публічних заходів (читання, дискусії, виступи, організовані INDEX у партнерстві з Українським ПЕН та іншими інституціями)

Медійну підтримку (інтерв'ю, подкасти з медіапартнерами INDEX і Українського ПЕН)

Участь у насиченій програмі культурних та академічних подій у Львові та інших містах України

Навчальні поїздки до місцевих культурних інституцій

Волонтерську поїздку на деокуповані або близькі до фронту території у партнерстві з Українським ПЕН (за згодою стипендіатів)

Спільний захід у Львові наприкінці вересня 2025 року за участі двох стипендіатів

Хто може подати заявку?

Письменниці та письменники, які зацікавлені у темі прав людини та прагнуть досліджувати причини й наслідки війни Росії проти України. Письменники повинні мати хоча б одну опубліковану книгу на момент подання заявки.

Журі

Журі Стипендії імені Вікторії Амеліної складатиметься із семи учасниць та учасників. Четверо з них візьмуть участь у роботі як української, так і міжнародної комісій з відбору. Українська та міжнародна комісії включатимуть ще трьох членів, затверджених INDEX, Українським ПЕН та партнерськими установами.

Загальний склад:

Тетяна Терен, виконавча директорка Українського ПЕН

Ярина Груша, публіцистка, перекладачка

Саша Довжик, програмна директорка INDEX

Олександр Амелін

Український склад:

Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод

Ольга Русіна, письменниця, журналістка, перекладачка

Софія Челяк, програмна директорка Lviv BookForum

Міжнародний склад:

Аскольд Мельничук, засновник Arrowsmith Press

Крістіан Рокка, головний редактор Linkiesta

Шарлотта Гіґґінс, головна культурна оглядачка The Guardian

Як подати заявку?

Аби подати заявку, кандидатам необхідно надати коротке резюме; одну сторінку з описом проєкту, над яким вони працюватимуть під час стипендії; один опублікований текст (розділ книги, есе, добірку поезій). Рішення журі ґрунтуватиметься на основі літературної цінності та міжкультурної чутливості роботи кандидатів.

Форма заявки для українських письменників доступна за посиланням.

Форма заявки для закордонних письменників доступна за посиланням.

Кінцевий термін подачі заявок: 1 січня 2025 року о 18:00 за київським часом.

Оголошення результатів відбору: 11−13 лютого 2025 року.

Вікторія Амеліна була українською письменницею та засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк на сході України. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, Вікторія Амеліна стала розслідувачкою воєнних злочинів і почала документувати наслідки російського вторгнення у складі команди Truth Hounds. Під час адвокаційних поїздок світом надихала аудиторії від Колумбії до Албанії, Німеччини, Франції, Латвії, Норвегії, Польщі та Великої Британії своєю боротьбою за справедливість.

Робота Вікторії Амеліної з документування воєнних злочинів була використана в її потужній міжнародній адвокаційній діяльності й під час створення документальної книги “Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary” (вийде у лютому 2025 року у Macmillan і HarperCollins; робота була підтримана грантом Documenting Ukraine Інституту гуманітарних наук у Відні (IWM)) та збірки поезій “Свідчення” (2024). Обидві книги видані посмертно.

27 червня 2023 року Вікторію Амеліну було поранено під час російського ракетного удару по Краматорську. Вона померла від травм 1 липня 2023 року.