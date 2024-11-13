“Букера-2024” взяла книжка британки про астронавтів, серед яких двоє росіян. Критики назвали її “агіткою про пацифізм"

“Перемогла книжка про тотальне замирення в космосі ‒ з росіянами за штурвалом. Агітка про пацифізм. Так чітко видно закаляну від страху європейську інтелектуальну спільноту, що стає незручно за них”, зазначає українська літкритикиня Ганна Улюра.

Букерівську премію 2024 року здобула книжка “Orbital” британської письменниці Саманти Гарві про місію шести астронавтів: двох росіян, італійця, американця, британки та японки.

The Guardian пише, що розповідь Харві про шістьох вигаданих астронавтів на Міжнародній космічній станції, у якій “герої протягом дня спостерігають за 16 світанками та 16 заходами сонця”, була одноголосно обрана переможцем.

“Наша одностайність щодо Orbital визнає її красу та амбіції. Це відображає надзвичайну інтенсивність уваги Гарві до дорогоцінного та хиткого світу, який ми поділяємо”, ‒ заявив голова журі Едмунд де Ваал.

Авторка присвятила свою перемогу у конкурсі тим, хто “виступає за, а не проти Землі, за, не проти гідності інших людей, іншого життя та всіх людей, які виступають за, закликають і працюють для миру”.

“Orbital” була опублікована в листопаді минулого року і стала найбільш продаваною книгою у шорт-листі премії напередодні оголошення переможця.

“Букер-2024 виправдав найгірші очікування”

Водночас українська літературна критикиня Ганна Улюра зазначила, що Букер-2024 виправдав її найгірші очікування.

“Перемогла книжка про тотальне замирення в космосі ‒ з росіянами за штурвалом. Агітка про пацифізм. Так чітко видно закаляну від страху європейську інтелектуальну спільноту, що стає незручно за них”, ‒ йдеться у її дописі у соцмережі Facebook.

“Нове людство ‒ і мінімодельці. Їх шестеро. Американець Шон, японка Ші, британка Нелл, італієць П’єтро, росіяни Роман і Антон. Керівник місії ‒ росіянин. Ноти протесту, які висувають британці та американці, і просять команду бути обережними щодо росіян, в носі команда мала (про причини таких попереджень від урядів ‒ взагалі ані слова). Розбіжності і відстані між ними в космосі стираються, вони начебто родина, не та, яку можеш обирати, але та, з якою вчишся ідентифікуватися”, ‒ йдеться у її попередньому огляді книжки.

Улюра зазначає, що у книзі “всі розбіжності в космосі зникають, а в ілюмінаторі ‒ матінка-Земля”.

“Уже в першій спільній розмові американець розкаже японці про свою подорож до Хіросіми, та розкаже, що американські християни розповзлися по всій землі, росіяни пообіцяють, що струсять з землі цю заразу і взагалі що там ваша Нагасакі (де загинула бабуся Ші), ми от розпад Союзу пережили…”, ‒ додає вона.

У творі на землі починається гігантський тайфун і землетрус, тому ці шестеро астронавтів готуються до висадки на Місяць.

“Людство прагне домовитися і дружити родинами довіку. Все правильно? Голуби миру ширяються орбітами в космосі, поки на землі ідуть війни. Так? І шкода, звісно, що в космос полетіли лише два росіянці. Але дайбо’ назавжди”, ‒ підсумовує критикиня.

Детальніше про Букерівську премію

Букерівська премія (The Man Booker Prize) ‒ одна з найпрестижніших літературних нагород у світі. Вперше її вручили у 1969 році.

Влітку журі оголошує довгий список (long list), що включає 20-25 назв, а потім у вересні з довгого списку формується шість учасників короткого списку (short list) премії. Переможець або переможниця, яких оголошують восени, отримують 50 тисяч фунтів стерлінгів (100 тисяч доларів).