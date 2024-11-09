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Повернення в нульові: «Діді» Шона Вонга на 53-й «Молодості»

У межах програми «Фестиваль фестивалів» на 53-му фестивалі «Молодість» показали стрічку «Діді» американського режисера тайванського походження Шона Вонга. Світова прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі «Санденс», де фільм отримав Приз глядацьких симпатій. 

Кінокритик Ігор Кромф розповідає, як Шон Вонг намагається повернути нас усіх у 2008 рік. 

У 2019 році режисерка Лулу Вонг зняла фільм «Прощання». У ньому через образ американо-китайської письменниці (її зіграла співачка Аквафіна) вона розповідала майже автобіографічну історію прощання зі своєю бабусею, яка так і не адаптувалася до американських реалій.

Кадр з фільму «Діді».
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Діді».

У 2024-му її молодший брат Шон Вонг видав свій повнометражний дебют — так само майже автобіографічне кіно, але це не історія прощання з родичем, що символізує коріння, а історія дорослішання, яка згадує і режисерку Лулу Вонг. Але все по порядку. 

Надворі 2008 рік. 13-річний Кріс Вонг закінчив середню школу і проживає ключове для соціалізації будь-якого американського підлітка літо, коли йому треба прощатися з дитинством і переходити в старшу школу, де замість пустощів, цукерок і дурнуватих постановок є підлітковий секс, марихуана і підготовка до коледжу.

Кадр з фільму «Діді».
Фото: molodist.com
Кадр з фільму «Діді».

Родина Кріса — це старша сестра Вівіан (з якою Кріс гризеться, як кіт із собакою), мама (яка днями малює аматорські пейзажі) та бабуся, татова мама (яка досі живе за суворими, нікому в США нецікавими азійськими традиціями). Тато Кріса лишився працювати десь на Тайвані. 

Ще один життєвий простір Кріса — це друзі всіх можливих рас і національностей, перші симпатії протилежної статі та соціальні мережі. Так, ми нарешті дожили до того дня, коли історії дорослішання із соцмережами стали об’єктом авторської ностальгії. Листування в MySpace (пам’ятаєте таку соцмережу?), Facebook, а також відео на YouTube, який тільки починає набирати популярність, — це важлива складова життя Кріса. 

Шон Вонг створює квінтесенцію середини 2000-х, де всі користуються допотопними соцмережами, починають розвивати власні відеоблоги й обговорюють «Темного Лицаря» Крістофера Нолана. Але при цьому лишаються і старі добрі теми першої закоханості, першого розриву з друзями, першого вживання п’янких речовин, перших конфліктів з батьками, коли ще вчора миле чадо грубить, хамить і не йде на контакт.

Кадр з фільму «Діді».
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Діді».

Акцент історії дорослішання Шона Вонга припадає, звісно, на скейт-культуру — одразу напрошуються паралелі між його «Діді» й режисерським дебютом Джони Гілла «Середина 90-х». Утім це досить різні фільми. «Середина 90-х» — тривожна і соціально гостра оповідь. «Діді» — історія з майже безтурботним вайбом. Тут конфлікти не заходять далі від розмов на високих тонах і розквашеного носа, тоді як у Джони Гілла вирували куди лютіші пристрасті, а його герої мали куди проблемніше минуле. У цьому криється принципова різниця: покоління Джони Гілла дорослішало в 1990-ті. І різниця між його Стіві та Крісом Шона Вонга, який дорослішає в нульові, — разюча. Кріс живе у значно м’якішому, толерантнішому та благополучнішому світі. 

Те, що «Діді» отримав Приз глядацьких симпатій на «Санденсі», не дивує, адже ця глядацька історія пашить теплом і любов’ю. Шон Вонг розповідає інтимну історію про те, як син і мати ідуть шляхом непорозумінь, та зрештою знову стають по-справжньому рідними. Тут немає надмірного соціального аспекту, нагнітання драматизму чи, навпаки, забагато комедії. Це добра історія про пубертатний період, яка може нагадати про власне дорослішання народженим у 1990-ті. Тож цей фільм має всі шанси стати лідером переглядів.

Кадр з фільму «Діді».
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Діді».

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
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