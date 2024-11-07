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Парламент вимагає від влади Полтави провести деколонізацію

Місту дали час позбутися імперських пам'яток до весни 2025 року. 

Парламент вимагає від влади Полтави провести деколонізацію
Полтава
Фото: www.visioner.com.ua

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив рішення щодо звернення до міської влади Полтави з вимогою демонтувати пам'ятки, пов'язані з імперською епохою, після того, як Міністерство культури перегляне їхній статус.

Як пише "Українська правда", йдеться про низку споруд, що возвеличують перемогу російських імперських військ у Полтавській битві 1709 року. 

Поки Мінкульт вирішуватиме питання про позбавлення їх державного захисту, влада Полтави має провести виставку щодо "Топ-10 міфів російської пропаганди", створити на території державного заповідника "Поле Полтавської битви" кластер, куди перемістить демонтовані пам'ятники, а сам музей перейменувати, провівши переосмислення експозиції. Зокрема усунувши звідти колоніальні наративи.

Рішення комітету містить і вказівку на конкретний час, відведений міністерству та мерії на вирішення цих питань - до 1 березня 2025 року. 

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