У Києві відбудеться прем'єра віднайденої опери “Креонт” Бортнянського

11 листопада 2024 року в Києві відбудеться прем'єра віднайденої опери видатного українського композитора Дмитра Бортнянського "Креонт" у концертному виконанні.
Про це LB.ua розповів диригент-постановник опери, народний артист України Герман Макаренко.
“Дмитро Бортнянський – український композитор світового рівня. Прем'єра першої опери “Креонт” талановитого 25-річного композитора відбулась у 1776 році у театрі Сан-Бенедетто у Венеції. Вона мала приголомшливий успіх і її хотіли ставити в різних країнах Європи, але ноти "Креонта" безслідно зникли. Понад 200 років опера вважалася втраченою для людства. Нашій команді пощастило знайти рукопис партитури "Креонта" в архівах бібліотеки міста Лісабон (Португалія). І майже через 250 років після її першого показу ми плануємо повернути її людству”, – сказав Герман Макаренко.
Він розповів, що виконуватимуть оперу Національний президентський оркестр, Національна заслужена академічна капела України «Думка», партію Креонта виконує соліст Національної філармонії України, лауреат міжнародних конкурсів Сергій Бортник, партію Антигони – солістка Національної опери України, заслужена артистка України, лауреатка міжнародних конкурсів Ольга Фомічова.
“Зараз дуже активно тривають завершальні репетиції. Всі учасники з великим натхненням готуються до прем'єри, щоб донести до слухачів всю красу, велич і самобутність цього музичного твору. Музика “Креонта” – просто фантастична! Ця опера поєднала в собі три музичні стилі: фінальну добу бароко, початок класицизму і навіть в окремих номерах торкнулась романтизму”, – сказав диригент-постановник опери.
На переконання Германа Макаренка, ця опера є потужним інструментом культурної дипломатії, адже постать Бортнянського об’єднує чотири країни – Україну, Польщу, Італію та Португалію.
“Адже, український композитор з родинним корінням з Польщі, написав та представив свої перші опери в Італії, ноти першої з опер – “Креонта” – через сотні років було знайдено в Португалії”, – розповів Герман Макаренко.
Він також повідомив, що перша повна сучасна постановка “Креонта” в Києві отримала патронат з боку ЮНЕСКО і Europa Nostra. “Ми пишаємося тим, що світова прем'єра опери Бортнянського "Креонт" в нашому виконанні отримала патронат таких потужних міжнародних організацій, які опікуються збереженням культурної спадщини”, – наголосив Макаренко.
- Герман Макаренко – народний артист України, диригент Національної опери України, художній керівник оркестру Київ-Класик, керівник кафедри ЮНЕСКО "Музика, освіта, наука - заради миру", кандидат філософських наук, доктор мистецтвознавства, професор, Почесний громадянин міста Києва, Посол української культури, Артист ЮНЕСКО в ім'я миру.
- Партитуру однієї з перших українських опер — «Креонта» Дмитра Бортнянського, яку 200 років вважали втраченою – знайшла Ольга Шуміліна – музикознавиця, докторка мистецтвознавства, викладачка Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка. Партитуру вдалося віднайти в бібліотеці Ажуда, що колись була структурним підрозділом Національної бібліотеки Португалії.
- Видатний український бароковий композитор Дмитро Бортнянський (28 жовтня 1751, Глухів, Гетьманщина — 28 вересня (10 жовтня) 1825, Санкт-Петербург, Російська імперія) написав шість опер. Перші три — під час перебування в Італії, де він жив протягом 11 років, із 1768 року. В Італії він вчився у композитора Бальдассаре Галуппі, за вісім років блискуче опанував це мистецтво, став майстерним композитором. Перші три опери Бортнянський створив на тексти італійською мовою, а останні три — в Росії на тексти французькою мовою.
- В Україні з опер Бортнянського виконувалися «Алкід» (концертні виконання 1984 року в Державній філармонії УРСР італійською мовою і 2000 року Товариством камерної опери в Києві українською мовою в перекладі Максима Стріхи) та «Сокіл» (концертні виконання 1995 року Товариством камерної опери в Києві і 1997 року Національною філармонією України, сценічне виконання 1996 року Товариством камерної опери в Києві, всі українською мовою також в перекладі Максима Стріхи). У 2023 році Львівська національна опера поставила опери «Сокіл» та «Алкід» французькою та італійською мовами з українськими субтитрами, об’єднавши їх в одну програму. Постановку здійснила міжнародна команда на чолі з німецьким режисером Андреасом Вайріхом, сценографкою і дизайнеркою костюмів Анною Шеттль та диригенткою Оксаною Линів.