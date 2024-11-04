У Києві відбудеться прем'єра віднайденої опери “Креонт” Бортнянського

Фото: надані Германом Макаренком Диригент-постановник опери, народний артист України Герман Макаренко

11 листопада 2024 року в Києві відбудеться прем'єра віднайденої опери видатного українського композитора Дмитра Бортнянського "Креонт" у концертному виконанні.

Про це LB.ua розповів диригент-постановник опери, народний артист України Герман Макаренко.

“Дмитро Бортнянський – український композитор світового рівня. Прем'єра першої опери “Креонт” талановитого 25-річного композитора відбулась у 1776 році у театрі Сан-Бенедетто у Венеції. Вона мала приголомшливий успіх і її хотіли ставити в різних країнах Європи, але ноти "Креонта" безслідно зникли. Понад 200 років опера вважалася втраченою для людства. Нашій команді пощастило знайти рукопис партитури "Креонта" в архівах бібліотеки міста Лісабон (Португалія). І майже через 250 років після її першого показу ми плануємо повернути її людству”, – сказав Герман Макаренко.

Фото: надано О.Шуміліною Обкладинка партитури «Креонта»

Фото: надано О.Шуміліною Рукопис 'Креонта'

Він розповів, що виконуватимуть оперу Національний президентський оркестр, Національна заслужена академічна капела України «Думка», партію Креонта виконує соліст Національної філармонії України, лауреат міжнародних конкурсів Сергій Бортник, партію Антигони – солістка Національної опери України, заслужена артистка України, лауреатка міжнародних конкурсів Ольга Фомічова.

“Зараз дуже активно тривають завершальні репетиції. Всі учасники з великим натхненням готуються до прем'єри, щоб донести до слухачів всю красу, велич і самобутність цього музичного твору. Музика “Креонта” – просто фантастична! Ця опера поєднала в собі три музичні стилі: фінальну добу бароко, початок класицизму і навіть в окремих номерах торкнулась романтизму”, – сказав диригент-постановник опери.

Фото: надані Германом Макаренком Диригент-постановник опери, народний артист України Герман Макаренко

На переконання Германа Макаренка, ця опера є потужним інструментом культурної дипломатії, адже постать Бортнянського об’єднує чотири країни – Україну, Польщу, Італію та Португалію.

“Адже, український композитор з родинним корінням з Польщі, написав та представив свої перші опери в Італії, ноти першої з опер – “Креонта” – через сотні років було знайдено в Португалії”, – розповів Герман Макаренко.

Він також повідомив, що перша повна сучасна постановка “Креонта” в Києві отримала патронат з боку ЮНЕСКО і Europa Nostra. “Ми пишаємося тим, що світова прем'єра опери Бортнянського "Креонт" в нашому виконанні отримала патронат таких потужних міжнародних організацій, які опікуються збереженням культурної спадщини”, – наголосив Макаренко.