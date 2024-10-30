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У Ватикані презентували аніме-маскота для паломників

Святий Престол хоче бути ближчим до молоді.

У Ватикані презентували аніме-маскота для паломників
Презентація Люче

До Ювілейного року, який Католицька церква святкуватиме вже за лічені місяці, пресслужба Ватикану несподівано презентувала персонажа-маскота у стилі японської анімації.

Як пише Vatican News, ідею паломництва та покаяння у 2025 році Святий Престол промотуватиме за допомогою Люче - мальованого героя, дизайн якого розробив відомий італійський художник Сімоне Леньйо. 

Ім'я маскота перекладається як "світло", а в його образі підкреслені елементи, пов'язані зі здійсненням паломництв: брудне взуття, спеціальний посох, хрест на шиї та відображення мушель в очах - символ надії. 

Люче дебютуватиме цьогоріч на найбільшому в Італії фестивалі коміксів та аніме, що відбудеться з 30 жовтня до 3 листопада. А вже наступного року його повезуть на Всесвітню виставку в японську Осаку.

Ювілейний рік оголошується кожну чверть століття. Ватикан заохочує вірян приїздити до Рима, де, пройшовши через спеціальні "Святі двері", вони отримують відпущення гріхів.

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