Садовий: апеляційний суд Києва скасував архітектурний план Львова

Шостий апеляційний суд Києва підтвердив скасування історико-архітектурного опорного плану Львова, мер заявляє про ризик знищення історичної спадщини міста.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Чуда не сталося. Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова. Засідання відбулося у закритому письмовому провадженні. Ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію. Ми готуємо касацію і не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов’язок – зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників!", — ідеться у повідомленні Садового.

Мер Львова наголосив, що місто не дозволить знищити свою історичну спадщину.

"Все будемо робити відповідно до Конституції, бо джерелом влади є народ. Якщо прийдеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо", — заявив він.

14 жовтня в Шостому апеляційному адміністративному суді міста Києва відбулося судове засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану для регулювання будівництва в історичних зонах Львова.