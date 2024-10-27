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Садовий: апеляційний суд Києва скасував архітектурний план Львова

Львівська міська рада готує касаційну скаргу.

Садовий: апеляційний суд Києва скасував архітектурний план Львова
Фото: Львівська міська рада

Шостий апеляційний суд Києва підтвердив скасування історико-архітектурного опорного плану Львова, мер заявляє про ризик знищення історичної спадщини міста.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Чуда не сталося. Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова. Засідання відбулося у закритому письмовому провадженні. Ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію. Ми готуємо касацію і не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов’язок – зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників!", — ідеться у повідомленні Садового.

Мер Львова наголосив, що місто не дозволить знищити свою історичну спадщину.

"Все будемо робити відповідно до Конституції, бо джерелом влади є народ. Якщо прийдеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо", — заявив він.

  • За словами Садового, у 2017 році місто замовило розробку цього документа. Історико-архітектурний опорний план – це базовий документ містобудівної документації для опрацювання генерального та детального планів. Документ містить інформацію про окремі споруди та інші об’єкти культурної та архітектурної спадщини.
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