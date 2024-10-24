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В уряді Франції пропонують запровадити плату за всі туристичні відвідування Нотр-Даму

Також міністерка культури хоче підвищити плату на квитки у Лувр для всіх відвідувачів з країн, що не входять у ЄС.

В уряді Франції пропонують запровадити плату за всі туристичні відвідування Нотр-Даму
Вид на собор Нотр-Дам-де-Парі, 6 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Міністерка культури Франції Рашида Даті висунула пропозицію запровадити платний вхід до Собору Паризької Богоматері, пише Politico.

За її словами, хоча міністерству вдалося оминути жорстких заходів економії, які ініціює прем’єр-міністр країни Мішель Барньє, потрібно більше фінансування для збереження багатьох пам’яток Франції.

Вона пропонує запровадити символічну плату за всі туристичні відвідування Нотр-Дам і спрямувати кошти на “великий план захисту релігійної спадщини”.

“З лише 5 євро з відвідувача ми залучили б 75 мільйонів євро на рік. Таким чином, Нотр-Дам де Парі врятував би всі церкви в Парижі та Франції”, – додала урядовиця.

Зазначимо, відкриття собору Нотр-Дам, який був закритий для відвідувачів після катастрофічної пожежі в 2019 році, заплановано на 8 грудня.

Даті також хоче, щоб відвідувачі з-за меж Євросоюзу “платили більше за вхідні квитки до Лувру”, де зберігаються деякі з найвідоміших у світі картин, зокрема “Мона Ліза”, щоб отримати кошти на реконструкцію пам’яток.

Міністерка культури Франції Рашида Даті
Фото: EPA/UPG
Міністерка культури Франції Рашида Даті

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