Діячі культури просять ЮНЕСКО відтермінувати деколонізацію Одеси до кінця війни

Діячі культури та мистецтва з України та інших країн написали лист до гендиректорки ЮНЕСКО Одрі Азуле із проханням допомогти відтермінувати процеси деколонізації Одеси до закінчення війни, повідомляє Укрінформ із посиланням на директора Департаменту культури Одеської міськради Івана Ліптугу.

“Внаслідок нападів Росії на Одесу були пошкоджені щонайменше 106 пам'яток архітектури. Тепер над спадщиною міста нависла нова загроза. Цього літа обласна адміністрація поставила під знесення 19 пам'ятників, позбавивши решту охоронного статусу. Деякі є невід'ємною частиною архітектурного ансамблю Одеси в самому серці охоронної зони ЮНЕСКО”, – йдеться у зверненні.

Як зазначає “Українська правда. Життя”, йдеться про наступні пам’ятники:

Пам’ятник Максиму Горькому

Пам’ятник Глушку Віктору – академіку, вченому в галузі космонавтики, двічі Герою Соціалістичної праці

Макети ордена Леніна

Пам’ятник Ісаку Бабелю

Братська могила червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення Радянської влади в Одесі у січні 1918 року і в роки громадянської війни

Пам’ятник Олександру II. Пам’ятна колона на честь закладки парку

Пам’ятник Олександру Маринеску

Стіна Чекістів

Пам’ятник Зої Космодем’янській –партизанці, розвідниці, Герою Радянського Союзу

Пам’ятник видатному, біологу, селекціонеру Мічуріну

Пам’ятник (бюст) Малиновському – двічі Герою Радянського Союзу, маршалу

Пам’ятник Макару Посмітному

Пам’ятник поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі

Пам’ятник Пушкіну на вулиці Пушкінській, 13

Пам’ятник комсомольцям Одещини

Пам’ятник Черняховському – двічі Герою Радянського Союзу, генералу армії

Пам’ятник Нілусу

Пам’ятник Чкалову

Пам’ятник Висоцькому

Автори звернення наголошують, що більша частина історичного центру Одеси, яка зараз входить в охоронну зону ЮНЕСКО, була побудована за правління Російської імперії, а рішення щодо зносу пам’ятників були ухвалені без консультацій із громадськістю.

“Виконання закону про деколонізацію призвело до видалення із вулиць імен найвідоміших одеситів. Серед них нобелівський лавреат Іван Бунін, який засуджував радянський режим у своїх працях, номінант на Нобелівську премію Костянтин Паустовський, який критикував радянську революцію, Олександр Пушкін, засланий до Одеси за антицарську діяльність, і найвідоміший одеський письменник Ісаак Бабель, який загинув у сталінських чистках”, – пишуть автори звернення.

Вони наголошують, що варварська війна Росії проти України не лише ставить культурну спадщину під загрозу знищення, але й нав’язує «культурну травму». Травма призводить до того, що Марія Бемер, колишня голова Комітету всесвітньої спадщини, назвала «культурним чищенням», з яким ЮНЕСКО боролася в таких місцях, як Сирія, Ємен та Ірак.

“Будь-які рішення щодо культурної спадщини Одеси мають ретельно зважуватися за допомогою експертної оцінки, аргументованого діалогу та по-справжньому відкритих суспільних дебатів”, – наголошують автори звернення.

Текст звернення зі списком підписантів опублікували два великі італійські видання Il Foglio і Corriere della Sera та німецьке видання Faz. Статті з’явилися за кілька днів після того, як міський голова Одеси Геннадій Труханов та директор Департаменту туризму Іван Ліптуга побували в Італії з робочим візитом та у Парижі відвідали офіс ЮНЕСКО.

Лист-звернення вже підписали 115 осіб. Серед них донька Ісаака Бабеля Лідія, яка мешкає в Талахасі, та онук письменника Андрій Маляєв-Бабель, диригент Одеського філармонійного оркестру Гобарт Ерл, скульптор Михайло Рева, письменниця Юлія Верба та її сестра, співачка Леся Верба, піаніст Олексій Ботвінов, актор та письменник Борис Барський, краєзнавець та нині військовий Олександр Бабіч тощо.