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Київський театр ім.Лесі Українки покаже прем’єру вистави за новелами Стефаника

Покази відбудуться 2-3 листопада.

Київський театр ім.Лесі Українки покаже прем’єру вистави за новелами Стефаника
Фото: театр ім.Лесі Українки

2 та 3 листопада на новій сцені Театру імені Лесі Українки відбудеться прем’єра вистави «СТЕФАНИК. Новели» у постановці Євгена Храмцова. Драма створена за творами майстра соціально-психологічної новели Василя Стефаника.

Ровесник Лесі Українки, син заможних батьків, краківський студент, прогресивний письменник, адепт модної на Заході літературно-мистецької течії Василь Стефаник мав усі можливості для творчості, проте у розквіті кар’єри він впадає у глибоку депресію і впродовж 15 років не пише жодного рядка.

Чому письменник, який пожив по світових столицях, так переймався долею селян? Чому їхні переживання вважав суголосними власним? Чому розглядав своїх героїв саме в моменти розпачу й безвиході? Чи не в такі хвилини оголюється глибинна суть людини, її нічим не неприкрашене і нічим не захищене єство?

Через сто років, творці вистави «СТЕФАНИК. Новели» вслід за автором намагаються дослідити універсальні дилеми людського буття і з’ясувати, чому історії Стефаника про далеких у часі людей й нині заворожують і хвилюють. 

Сценографію та костюми до вистави створив Пилип Нірод, серед виконавців головних ролей – Олег Замятін, Олексій Поліщук, Віктор Семирозуменко.

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