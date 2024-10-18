У січні у 80 країнах світу можна буде купити мемуари Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск написав автобіографію під назвою “Надія”, яка буде опублікована 14 січня 2025 року у 80 країнах світу. Про це пише The Guardian з посиланням на видавництво Penguin Random House (PRH).

Автобіографія є першою такою книгою, написаною чинним Папою.

Понтифік та обраний ним співавтор, італійський видавець Карло Муссо, працювали над книгою останні шість років.

Спочатку планувалося опублікувати її після його смерті Папи, але потім вирішили, що видання побачить світ у 2025-му ‒ році, який Ватикан присвячує прощенню, духовній віднові та святкуванням у католицькій церкві, які відбувається кожну чверть століття. Також Папа захотів оприлюднити книгу за життя через “потреби нашого часу”.

“Надія” розповідає історію життя Франциска ‒ від його італійського коріння та еміграції предків у Латинську Америку, до дитинства, юності, вибору покликання та дорослого життя, охоплюючи весь період папства аж до наших днів.

“Переповідаючи свої спогади з інтимною наративною силою і розмірковуючи про свої особисті пристрасті, Папа Франциск … пише відверто, сміливо і пророчо про деякі з найважливіших і суперечливих питань нашого часу”, ‒ йдеться у пресрелізі видавництва.

Написання книги, яка поряд із текстом міститиме добірку раніше непублікованих фотографій, “було довгою, напруженою пригодою”, сказав Муссо.