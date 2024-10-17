Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
ГоловнаКультура

Оголошені лауреати сьомої Національної премії кінокритиків “Кіноколо”

Найбільше нагород отримав повнометражний ігровий фільм “Сірі бджоли”.

Оголошені лауреати сьомої Національної премії кінокритиків “Кіноколо”
Оголошені лауреати сьомої Національної премії кінокритиків “Кіноколо”
Фото: Суспільне Культура

На церемонії нагородження у день відкриття фестивалю “Київський тиждень критики” оголосили переможців Національної премії кінокритиків “Кіноколо”.

Про це повідомляє фестиваль “Київський тиждень критики”.

Список лауреатів Національної премії кінокритиків «Кіноколо»:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

“Сірі бджоли”, режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра.

Найкраща режисура

Дмитро Мойсеєв (“Сірі бджоли”).

Підписуйтесь на наш Google News

Найкраща акторка

Олена Узлюк (“Уроки толерантності”).

Найкращий актор

Віктор Жданов (“Сірі бджоли”).

Найкращий сценарій фільму

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко (“Редакція”).

Відкриття року

“Фрагменти льоду”, режисерка Марія Стоянова.

Найкращий повнометражний документальний фільм

“Фрагменти льоду”, режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Найкращий короткометражний документальний фільм

“Там, де закінчується Росія”, режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

“Додаткові сцени”, режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко.

Найкращий анімаційний фільм

“Я померла в Ірпені”, режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.

За досягнення

Ольга Бірзул, книга “Твоя книга про кіно”.

Перед врученням нагород вшанували кінематографістів, які загинули у війні проти РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies