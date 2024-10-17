Оголошені лауреати сьомої Національної премії кінокритиків “Кіноколо”

На церемонії нагородження у день відкриття фестивалю “Київський тиждень критики” оголосили переможців Національної премії кінокритиків “Кіноколо”.

Про це повідомляє фестиваль “Київський тиждень критики”.

Список лауреатів Національної премії кінокритиків «Кіноколо»:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

“Сірі бджоли”, режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра.

Найкраща режисура

Дмитро Мойсеєв (“Сірі бджоли”).

Найкраща акторка

Олена Узлюк (“Уроки толерантності”).

Найкращий актор

Віктор Жданов (“Сірі бджоли”).

Найкращий сценарій фільму

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко (“Редакція”).

Відкриття року

“Фрагменти льоду”, режисерка Марія Стоянова.

Найкращий повнометражний документальний фільм

“Фрагменти льоду”, режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Найкращий короткометражний документальний фільм

“Там, де закінчується Росія”, режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

“Додаткові сцени”, режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко.

Найкращий анімаційний фільм

“Я померла в Ірпені”, режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.

За досягнення

Ольга Бірзул, книга “Твоя книга про кіно”.

Перед врученням нагород вшанували кінематографістів, які загинули у війні проти РФ.