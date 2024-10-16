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Національна опера готує прем’єру “Трубадура” Джузеппе Верді

Перші покази відбудуться 18 та 20 жовтня.

Національна опера готує прем’єру “Трубадура” Джузеппе Верді
Допрем’єрний показ “Трубадура” Верді в Національній опері
Фото: Національна опера України

18 та 20 жовтня у Національній опері України відбудеться прем'єра опери Джузеппе Верді "Трубадур". Постановником виступив головний режисер Київської опери Віталій Пальчиков. 

Нова постановка "Трубадура" присвячена 100-річчю видатного артиста Льва Венедиктова, який пропрацював хормейстером і диригентом у Національній опері 60 років і випустив понад 100 оперних вистав.

“Трубадур” Верді – це опера на чотири дії, її перший показ пройшов 1853 року в Римі. Композитор написав музику до неї всього за 29 днів. В основі опери лежить драма іспанського драматурга Антоніо Гарсія Гутьєрреса. Події розгортаються в Іспанії XV століття: благородний трубадур Манріко змагається із підступним графом ді Луна за кохання прекрасної Леонори. “Трубадур” – це типова романтична драма із заплутаною інтригою, поєдинками, помстою, отрутою, таємницями та кривавою розв’язкою. У ній також відчутно звучить героїчна тема, що знаходила відгук у перших слухачів опери Верді – сучасників і учасників італійських визвольних рухів XIX ст. 

У Національній опері раніше ця опера йшла у постановці Ігоря Чернецького та Тіло Райнхарда.

Допрем’єрний показ “Трубадура” Верді в Національній опері
Фото: Національна опера України
Допрем’єрний показ “Трубадура” Верді в Національній опері

До нової постановки долучилися: Анатолій Солов’яненко (художній керівник опери Національної опери України), Віталій Пальчиков (режисер-постановник), Микола Дядюра (диригент-постановник), Марія Левитська (художник-постановник), Богдан Пліш (хормейстер-постановник), Олег Злакоман (Манріко), Геннадій Ващенко (Граф ді Луна), Оксана Крамарєва (Леонора), Сергій Магера (Феррандо), Алла Позняк (Азучена) та ін.

Допрем’єрний показ “Трубадура” Верді в Національній опері
Фото: Національна опера України
Допрем’єрний показ “Трубадура” Верді в Національній опері

Допрем’єрний показ “Трубадура” Верді в Національній опері
Фото: Національна опера України
Допрем’єрний показ “Трубадура” Верді в Національній опері

Допрем’єрний показ “Трубадура” Верді в Національній опері
Фото: Національна опера України
Допрем’єрний показ “Трубадура” Верді в Національній опері

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