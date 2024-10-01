Прем’єра «Трубадура» Верді та Віденський вальс: програма Національної опери на жовтень

Національна опера України оголосила програму на жовтень. До неї увійшли, зокрема, прем’єра опери «Трубадур» Дж.Верді та дитячі вистави. Крім того, Національна опера планує гастролі: балетна трупа поїде в США з 8 по 29 жовтня (велике гастрольне турне з концертами по Східному узбережжю), а з 16 по 26 жовтня в Італію з балетом «Жізель». Також в жовтні відбудеться концерт симфонічного оркестру та солістів Національної опери до 80-ї річниці висадки десанту союзників у Нормандії (Франція).

Програма Національної опери на жовтень:

3 жовтня (четвер) о 17:00 та 26 жовтня (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель» . Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. В головних партіях на 3 вересня заявлені: Ілона Кравченко (Жізель), Даниїл Пащук (Альберт), Олександр Габелко (Ганс), Анастасія Шевченко (Батільда) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

. Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. В головних партіях на 3 вересня заявлені: Ілона Кравченко (Жізель), Даниїл Пащук (Альберт), Олександр Габелко (Ганс), Анастасія Шевченко (Батільда) та ін. Диригент – Олексій Баклан. 4 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика. В головних ролях: Богдан Тарас (Карась), Світлана Годлевська (Одарка), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій), Олександр Киреєв (Султан) та ін.

Фото: Національна опера України "Сильфіда"

5 жовтня (субота) о 15:00 – балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда» . В титульній партії – Катерина Дегтярьова. Також в головних ролях: Клеман Гійом (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка) та ін. Диригент – Сергій Голубничий.

. В титульній партії – Катерина Дегтярьова. Також в головних ролях: Клеман Гійом (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка) та ін. Диригент – Сергій Голубничий. 6 жовтня (неділя) о 15:00 – опера «Ріголетто» Дж.Верді поставлена за драмою В. Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). В головних ролях: Петро Приймак (Ріголетто), Дмитро Іванченко (Герцог), Лілія Гревцова (Джільда), Ірина Петрова (Маддалена), Сергій Магера (Спарафучіле) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

поставлена за драмою В. Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). В головних ролях: Петро Приймак (Ріголетто), Дмитро Іванченко (Герцог), Лілія Гревцова (Джільда), Ірина Петрова (Маддалена), Сергій Магера (Спарафучіле) та ін. Диригент – Віктор Олійник. 10 жовтня (четвер) о 17:00 - комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка. В головних ролях заявлені: Даниїл Пащук (Фігаро), Каріна Тельвар (Сюзанна), Олександр Габелко (Граф Альмавіва), Катерина Козаченко (Графиня), Микита Кайгородов (Марцеліна), Олексій Швидкий (Керубіно) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

Фото: Національна опера України "Весілля Фігаро"

11 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – оперний вечір, що складається з комічної опери «Служниця-пані» та «Оперного дивертисменту» . Комічна опера Дж.Б. Перголезі «Служниця-пані» спочатку була призначена для виконання в якості інтермедії між актами опери-seria «Гордий бранець», а з часом набула «самостійності», ставши блискучим зразком опери-буффа. Режисерка-постановниця Тамара Трунова, у виконавському складі цього разу: Дмитро Агеєв (Умберто), Анастасія Поважна (Серпіна, його служниця), партія клавесина – Юлія Ященко. «Оперний дивертисмент» виконанають провідні солісти оперної трупи театру (Людмила Монастирська, Сергій Магера, Дмитро Кузьмін, Оксана Крамарєва, Геннадій Ващенко, Анжеліна Швачка, Олександр Киреєв, Лілія Гревцова, Олександр Нікіфоров), симфонічний оркестр та хор Національної опери. Прозвучать кращі зразки світової та української оперної класики. Диригенти – Алла Кульбаба, Сергій Голубничий.

. Комічна опера Дж.Б. Перголезі «Служниця-пані» спочатку була призначена для виконання в якості інтермедії між актами опери-seria «Гордий бранець», а з часом набула «самостійності», ставши блискучим зразком опери-буффа. Режисерка-постановниця Тамара Трунова, у виконавському складі цього разу: Дмитро Агеєв (Умберто), Анастасія Поважна (Серпіна, його служниця), партія клавесина – Юлія Ященко. «Оперний дивертисмент» виконанають провідні солісти оперної трупи театру (Людмила Монастирська, Сергій Магера, Дмитро Кузьмін, Оксана Крамарєва, Геннадій Ващенко, Анжеліна Швачка, Олександр Киреєв, Лілія Гревцова, Олександр Нікіфоров), симфонічний оркестр та хор Національної опери. Прозвучать кращі зразки світової та української оперної класики. Диригенти – Алла Кульбаба, Сергій Голубничий. 12 жовтня (субота) о 15:00 – балет «Пригоди Піноккіо» у постановці Віктора Литвинова на музику Юрія Шевченка . У фіналі під звуки чарівної музики всі ляльки оживають і перетворюються на звичайних веселих дітей. Балетмейстер-постановник Віктор Литвинов, лібрето Віктора Литвинова та Юрія Шевченка за мотивами казки Карло Коллоді. В головних партіях: Олексій Швидкий (Піноккіо), Каріна Тельвар (Лялька з блакитним волоссям), Сергій Литвиненко (Джепетто, лялькар), Руслан Авраменко (Господар ляльок), Райса Бетанкоурт (Лисиця), Андрій Скляр (Кіт) та ін.

. У фіналі під звуки чарівної музики всі ляльки оживають і перетворюються на звичайних веселих дітей. Балетмейстер-постановник Віктор Литвинов, лібрето Віктора Литвинова та Юрія Шевченка за мотивами казки Карло Коллоді. В головних партіях: Олексій Швидкий (Піноккіо), Каріна Тельвар (Лялька з блакитним волоссям), Сергій Литвиненко (Джепетто, лялькар), Руслан Авраменко (Господар ляльок), Райса Бетанкоурт (Лисиця), Андрій Скляр (Кіт) та ін. 13 жовтня (неділя) о 15:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка . Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. В титульній партії Наталія Николаїшин. Також в головних ролях: Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин).

. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. В титульній партії Наталія Николаїшин. Також в головних ролях: Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). 17 жовтня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот» . У ролях: Дмитро Александров (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса), Руслан Авраменко (Лоренцо), Ілона Кравченко (Кітрі), Олександр Скулкін (Базиль), Маргарита Альнах (Вулична танцівниця), Ілля Морозов (Еспадо, прем’єра), Райса Бетанкоурт (Мерседес) та ін.

. У ролях: Дмитро Александров (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса), Руслан Авраменко (Лоренцо), Ілона Кравченко (Кітрі), Олександр Скулкін (Базиль), Маргарита Альнах (Вулична танцівниця), Ілля Морозов (Еспадо, прем’єра), Райса Бетанкоурт (Мерседес) та ін. 18 жовтня (п’ятниця) о 17:00 та 20 жовтня (неділя) о 15:00 – прем’єра опери «Трубадур» Дж.Верд і. «Геніальна музика і дуже складний сюжет – розповідає режисер-постановник Віталій Пальчиков. Декорації та костюми Марії Левитської. У виконавському складі заявлені: Олег Злакоман, Дмитро Кузьмін (Манріко), Геннадій Ващенко, Олександр Мельничук (Граф ді Луна), Людмила Монастирська, Оксана Крамарєва, Вікторія Ченська (Леонора), Алла Позняк, Анжеліна Швачка (Азучена), Сергій Магера, Сергій Ковнір, Володимир Тишков (Феррандо), Тетяна Пімінова, Ірина Петрова (Інес), Сергій Скочеляс, Руслан Танський (Рюїц та Вісник), Богдан Тарас, Юрій Горинь (Старий циган).

і. «Геніальна музика і дуже складний сюжет – розповідає режисер-постановник Віталій Пальчиков. Декорації та костюми Марії Левитської. У виконавському складі заявлені: Олег Злакоман, Дмитро Кузьмін (Манріко), Геннадій Ващенко, Олександр Мельничук (Граф ді Луна), Людмила Монастирська, Оксана Крамарєва, Вікторія Ченська (Леонора), Алла Позняк, Анжеліна Швачка (Азучена), Сергій Магера, Сергій Ковнір, Володимир Тишков (Феррандо), Тетяна Пімінова, Ірина Петрова (Інес), Сергій Скочеляс, Руслан Танський (Рюїц та Вісник), Богдан Тарас, Юрій Горинь (Старий циган). 19 жовтня (субота) о 15:00 – балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова . Фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками.

. Фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками. 24 жовтня (четвер) о 17:00 – 2 одноактні вистави . Опера «Джанні Скіккі» Дж.Пуччіні – єдина комічна опера композитора. Опері властива щедра мелодійність, гостра характерність персонажів, стрімкий темп розвитку подій. Балет «Болеро» М.Равеля. Це одна з найвідоміших постановок легендарного Анатолія Шекери.

. Опера «Джанні Скіккі» Дж.Пуччіні – єдина комічна опера композитора. Опері властива щедра мелодійність, гостра характерність персонажів, стрімкий темп розвитку подій. Балет «Болеро» М.Равеля. Це одна з найвідоміших постановок легендарного Анатолія Шекери. 25 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Турандот» Дж.Пуччіні, яка стала лебединою піснею великого італійського композитора.

Фото: Національна опера України "Кіт у чоботях"