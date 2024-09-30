«Молодість» покаже в Києві близько 200 актуальних фільмів

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив дати проведення, представив нову айдентику та учасників Національного повнометражного конкурсу

53-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», що пройде в Києві з 26 жовтня по 3 листопада, продемонструє близько 200 фільмів. Серед них – стрічки сучасного молодого кіно, а також світові кінохіти з Берлінале, Канн, Венеції.

Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом «Кіно, що залишає сліди». Програму фестивалю оприлюднять згодом.

Також, вже втретє відбудеться Національний повнометражний конкурс «Молодості», який приймає FILMFEST HAMBURG. Ця традиція була започаткована 2 роки тому, коли, через російське повномасштабне вторгнення, фестиваль втратив можливість відбутися у Києві у свої звичні дати. Тоді ж був започаткований і повнометражний національний конкурс. 32-ий FILMFEST HAMBURG, найбільший фестиваль у регіоні й один із провідних у Німеччині, проходить з 26 вересня по 5 жовтня 2024 року. До складу конкурсу увійшли найгучніші ігрові повнометражні фільми 2023-2024 років:

«Редакція», режисер Роман Бондарчук

«Сірі бджоли», режисер Дмитро Мойсеєв

«Степне», режисерка Марина Врода

«БожеВільні», режисер Денис Тарасов

«Дім за склом», режисер Тарас Дронь

«Киснева станція», режисер Іван Тимченко

Фільмом-закриття «Молодості» в межах кінофестивалю в Гамбургу стане документальна стрічка «Фрагменти льоду» Марії Стоянової. Журі конкурсу складатиметься з продюсерки Наталії Лібет, режисерки та продюсерки Анастасії Буковської та кіноексперта Денніса Руха.

Про КМКФ «Молодість»: