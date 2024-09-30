«Молодість» покаже в Києві близько 200 актуальних фільмів

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив дати проведення, представив нову айдентику та учасників Національного повнометражного конкурсу
53-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», що пройде в Києві з 26 жовтня по 3 листопада, продемонструє близько 200 фільмів. Серед них – стрічки сучасного молодого кіно, а також світові кінохіти з Берлінале, Канн, Венеції.
Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом «Кіно, що залишає сліди». Програму фестивалю оприлюднять згодом.
Також, вже втретє відбудеться Національний повнометражний конкурс «Молодості», який приймає FILMFEST HAMBURG. Ця традиція була започаткована 2 роки тому, коли, через російське повномасштабне вторгнення, фестиваль втратив можливість відбутися у Києві у свої звичні дати. Тоді ж був започаткований і повнометражний національний конкурс. 32-ий FILMFEST HAMBURG, найбільший фестиваль у регіоні й один із провідних у Німеччині, проходить з 26 вересня по 5 жовтня 2024 року. До складу конкурсу увійшли найгучніші ігрові повнометражні фільми 2023-2024 років:
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«Редакція», режисер Роман Бондарчук
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«Сірі бджоли», режисер Дмитро Мойсеєв
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«Степне», режисерка Марина Врода
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«БожеВільні», режисер Денис Тарасов
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«Дім за склом», режисер Тарас Дронь
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«Киснева станція», режисер Іван Тимченко
Фільмом-закриття «Молодості» в межах кінофестивалю в Гамбургу стане документальна стрічка «Фрагменти льоду» Марії Стоянової. Журі конкурсу складатиметься з продюсерки Наталії Лібет, режисерки та продюсерки Анастасії Буковської та кіноексперта Денніса Руха.
Про КМКФ «Молодість»:
- «Молодість» досі є єдиним в Україні сертифікованим FIAPF (Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів) фестивалем, у галузі спеціалізованих кіноподій.
- Головний фокусфестивалю – перші фільми режисерів.
- Основна локацією 53-го кінофестивалю – кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26).
- Відкриття та церемонія нагородження переможців 53-ї «Молодості» пройдуть у Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6).
- Володар Ґран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у 5 000 доларів США й традиційну нагороду «Молодості» – «Скіфського оленя».
- Приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме 2 000 доларів США, переможців також буде нагороджено статуеткою «Скіфський олень».