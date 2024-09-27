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На фестивалі “Книжкова країна” оголосили книгу-переможицю премії книжкових блогерів

Перемогу отримав роман «Жовтолика» Ребекки Кван.

На фестивалі “Книжкова країна” оголосили книгу-переможицю премії книжкових блогерів
Другий фестиваль “Книжкова країна”
Фото: facebook.com/bookvdng

На другому фестивалі “Книжкова країна”, що проходить у Києві на ВДНГ 26-29 вересня, назвали книгу, що стала переможицею премії книжкових блогерів. Це роман «Жовтолика» китайсько-американської письменниці Ребекки Кван, присвячений темам расизму, культурного привласнення й кенселінгу.

Спеціальну відзнаку отримав роман «Невеличка драма» Валер’яна Підмогильного, а приз читацьких симпатій — роман «За Перекопом є земля» Анастасії Левкової.

Переможців оголосила координаторка фестивалю Людмила Фіть. 

Оголошення переможців премії книжкових блогерів
Фото: chytomo.com
Оголошення переможців премії книжкових блогерів

В конкурсі брали участь книжки, видані в Україні впродовж 2023–першої половини 2024 років. До шорт-листа премії книжкових блогерів увійшли 5 книжок:

  • «За перекопом є земля» Анастасія Левкова, видавництво «Лабораторія» 

  • «Жовтолика» Ребекка Кван, видавництво «Жорж» 

  • «Ніби ми злодії» М. Л. Ріо, видавництво «Артбукс» 

  • «Четверте крило» Ребекка Ярос, видавництво КСД 

  • «Невеличка драма» Валер’ян Підмогильний, видавництво Vivat 

Попередній лонг-лист з 38 книжок сформували популярні книжкові блогери («Проліт», A Book About, «Світло бібліотек», «Читай, krw, книжки», violetta.boooks, «Непозбувний книгочитун», Valeriegillan, in book we trust, «Книжковий світ Персика», susik.book); книги, що пройшли до шорт-листа обирали через голосування серед їх підписників (в опитуванні взяли участь близько 6000 читачів); зрештою, переможців таємним голосуванням визначили блогери.

Книжки з короткого списку премії організатори фестивалю обіцяють відправлять у бібліотеки східних областей країни.

Другий фестиваль “Книжкова країна”
Фото: facebook.com/bookvdng
Другий фестиваль “Книжкова країна”

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