На фестивалі “Книжкова країна” оголосили книгу-переможицю премії книжкових блогерів

На другому фестивалі “Книжкова країна”, що проходить у Києві на ВДНГ 26-29 вересня, назвали книгу, що стала переможицею премії книжкових блогерів. Це роман «Жовтолика» китайсько-американської письменниці Ребекки Кван, присвячений темам расизму, культурного привласнення й кенселінгу.
Спеціальну відзнаку отримав роман «Невеличка драма» Валер’яна Підмогильного, а приз читацьких симпатій — роман «За Перекопом є земля» Анастасії Левкової.
Переможців оголосила координаторка фестивалю Людмила Фіть.
В конкурсі брали участь книжки, видані в Україні впродовж 2023–першої половини 2024 років. До шорт-листа премії книжкових блогерів увійшли 5 книжок:
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«За перекопом є земля» Анастасія Левкова, видавництво «Лабораторія»
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«Жовтолика» Ребекка Кван, видавництво «Жорж»
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«Ніби ми злодії» М. Л. Ріо, видавництво «Артбукс»
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«Четверте крило» Ребекка Ярос, видавництво КСД
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«Невеличка драма» Валер’ян Підмогильний, видавництво Vivat
Попередній лонг-лист з 38 книжок сформували популярні книжкові блогери («Проліт», A Book About, «Світло бібліотек», «Читай, krw, книжки», violetta.boooks, «Непозбувний книгочитун», Valeriegillan, in book we trust, «Книжковий світ Персика», susik.book); книги, що пройшли до шорт-листа обирали через голосування серед їх підписників (в опитуванні взяли участь близько 6000 читачів); зрештою, переможців таємним голосуванням визначили блогери.
Книжки з короткого списку премії організатори фестивалю обіцяють відправлять у бібліотеки східних областей країни.