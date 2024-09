На фестивалі “Книжкова країна” оголосили книгу-переможицю премії книжкових блогерів

На другому фестивалі “Книжкова країна”, що проходить у Києві на ВДНГ 26-29 вересня, назвали книгу, що стала переможицею премії книжкових блогерів. Це роман «Жовтолика» китайсько-американської письменниці Ребекки Кван, присвячений темам расизму, культурного привласнення й кенселінгу.

Спеціальну відзнаку отримав роман «Невеличка драма» Валер’яна Підмогильного, а приз читацьких симпатій — роман «За Перекопом є земля» Анастасії Левкової.

Переможців оголосила координаторка фестивалю Людмила Фіть.

Фото: chytomo.com Оголошення переможців премії книжкових блогерів

В конкурсі брали участь книжки, видані в Україні впродовж 2023–першої половини 2024 років. До шорт-листа премії книжкових блогерів увійшли 5 книжок:

«За перекопом є земля» Анастасія Левкова, видавництво «Лабораторія»

«Жовтолика» Ребекка Кван, видавництво «Жорж»

«Ніби ми злодії» М. Л. Ріо, видавництво «Артбукс»

«Четверте крило» Ребекка Ярос, видавництво КСД

«Невеличка драма» Валер’ян Підмогильний, видавництво Vivat

Попередній лонг-лист з 38 книжок сформували популярні книжкові блогери («Проліт», A Book About, «Світло бібліотек», «Читай, krw, книжки», violetta.boooks, «Непозбувний книгочитун», Valeriegillan, in book we trust, «Книжковий світ Персика», susik.book); книги, що пройшли до шорт-листа обирали через голосування серед їх підписників (в опитуванні взяли участь близько 6000 читачів); зрештою, переможців таємним голосуванням визначили блогери.

Книжки з короткого списку премії організатори фестивалю обіцяють відправлять у бібліотеки східних областей країни.