«Жовтолика»: расизм, кенселінг і вкрадений рукопис

Крім письменницького успіху, Ребекка Кван має ступінь магістра з китайських студій у Кембриджі та ступінь магістра сучасних китайських студій в Оксфорді. Зараз вона здобуває ступінь доктора філософії зі східноазіатських мов і літератур у Єльському університеті. Батьки Кван іммігрували до Техасу з Гуанчжоу (Китай), коли їй було чотири роки. Свою «Макову війну» вона почала писати 19-річною, щоб відновити зв’язок з культурою та історією родини.

Китайсько-американська письменниця Ребекка Кван уже відома українським читачам трилогією «Макова війна» — похмурим військовим фентезі, натхненним історією Китаю, і романом «Вавилон» — епічним історичним фентезі про студентські революції, колоніальний спротив і використання мови як інструменту домінування. Незабаром у видавництві «Жорж» вийде переклад «Жовтоликої» — п’ятого твору Кван, у якому авторка виходить за звичні для неї рамки фентезі.

Фото: надано видавництвом 'Жорж'

Ідея «Жовтоликої» з'явилася у 2021-му на тлі розмов про етнічну різноманітність у видавничій галузі. Ребекка написала першу чернетку протягом кількох місяців, черпаючи натхнення з власного досвіду азіатсько-американської письменниці. Роман вийшов у 2023 році і став вправною сатирою на видавничу індустрію, літературну спільноту й гонитву за успіхом. Кван оголила неприємну внутрішню кухню індустрії та запакувала це в популярний сюжет про ненадійного наратора: письменниця-невдаха Джуніпер Гейворд викрадає чужий рукопис і видає його за свій.

Біла американка Джуніпер Гейворд і американка азіатського походження Атена Лю стали вимушеними подругами під час спільного навчання на письменницькому курсі в Єльському університеті. Проте після випуску їхні кар’єрні шляхи пішли різними траєкторіями: красуня Атена стала літературною зіркою з мільйонними прибутками, а дебют Джун — лише другорядною подією на книжковому ринку. Та все ж Атена час від часу бачилася з невдахою Джун.

Учергове вони зустрілися, щоб відсвяткувати ще один успіх Атени — надзвичайно вигідний контракт з Netflix. Атена показала Джун рукопис нового роману, про який ще нікому не розповідала. Та зустріч обернулася трагедією: Атена випадково загинула, а Джун украла неопублікований рукопис. Текст зачарував дівчину — це історія кохання й воєнна епопея про Китайський трудовий корпус, 140 тисяч китайських робітників, котрих відправили на фронт під час Першої світової.

Фото: надано видавництвом 'Жорж' Кван під час промотуру в Британії.

Спочатку Джун за звичкою просто редагує текст, утім зрештою ця робота так захоплює її, що вона проводить власне дослідження, перечитує десятки книг про азіатську расову політику й історію китайської праці на фронті. Урешті, вона вже не може розрізнити, де в тексті закінчується Атена, а починається Джун. Дівчина щиро вірить, що хоч основна ідея була не її, та вона врятувала роман, дала йому можливість жити. Книгу публікують — і Джун досягає шаленого успіху. Нарешті вона відчуває, як це бути Атеною Лю. Та дедалі більше уваги привертає питання, чи могла біла американка написати такий роман або й чи мала моральне право на це. Анонім у соцмережах звинувачує Джун у плагіаті — і сюжет набирає обертів.

Кван докладно показує спідній бік видавничого бізнесу: етапи підготовки книги від рукопису до друкованого видання, різницю між дебютом і продовженням, тиск очікувань публіки на автора, механізми маркетингу й просування книжок видавництвом. Бачимо в романі і критику системи літературних премій.

Тема культурного присвоєння активізує всю історію та підважує уявлення про те, яких тем дозволено торкатися письменникам з огляду на їхні расу, стать, сексуальну орієнтацію тощо. Ми спостерігаємо, як Джун змінює текст, щоб привернути увагу білого читача, як того вимагає її видавець. Вона змушена ребрендингувати себе з Джун Гейворт у Джуніпер Сонг — нібито щоб відокремити від злощасного дебюту, але насправді тому, що Сонг можна прийняти за китайське ім’я. «Звичайно, кожен повинен мати можливість розповісти будь-яку історію. Ми просто думаємо про те, як позиціонувати вас, щоб читачі довіряли роботі», — кажуть видавці. Чи достатньо ретельного дослідження, щоб розповісти щось поза власним досвідом? Чи могла Атена краще за Джун розказати історію китайських робітників? І чи мала Атена можливість написати щось поза інтерпретацією китайської культури?

Фото: надано видавництвом 'Жорж' Кван під час промотуру в Британії

Ще один рівень історії пов’язаний із соціальними мережами. Джун стверджує, що Twitter «реальніший за реальне життя», а репутація у видавничій сфері постійно будується й руйнується саме в інтернеті. Соціальні мережі використовують особисті дані й вразливі місця як спосіб для атаки. Кван нагадує нам, що мішенню мережевих нападів є не аватари, а реальні люди зі справжніми почуттями.

Теми расизму, культурного привласнення й кенселінгу, упаковані в захопливий сюжет і яскраві образи, зробили «Жовтолику» бестселером за версією Sunday Times. Книжка також отримала відзнаки від Goodreads і Amazon. Продаж українського видання в перекладі Ганни Литвиненко анонсували на кінець квітня. Сприйняття книжки в Україні покаже, наскільки нашій аудиторії близькі ці теми.