Національна Філармонія оголосила програму на квітень

3 квітня у Колонному залі Національний симфонічний оркестр України дасть концерт-присвяту скрипалю Богдану Крисі – представнику легендарної династії музикантів. Звучатимуть: «Диптих» Богдани Фроляк, Концертна симфонія для скрипки і альта з оркестром Вольфганга Моцарта та Симфонічна поема «Життя героя» Ріхарда Штрауса. За диригентським пультом – Тарас Криса
4 квітня на сцені філармонії – Liatoshynskyi Capella: Orchestra Національного будинку музики під орудою диригента Андрія Сиротенка. Твори, що звучатимуть у програмі: Симфонія №7 Валентина Бібіка, «Концерт для органа, струнного оркестру і литавр» Франсіса Пуленка, «Пасакалія» та «Концертштюк» Олександра Козаренка.
5 квітня прозвучить останній великий оркестровий твір норвезького романтика Едварда Гріга «Симфонічні танці», написаний на народні теми. Також публіка почує вигадливу сюїту англійця Едварда Елгара «Корона Індії», яка була створена на основі раніше написаної музики до театральної вистави, поставленої 1912 року на честь візиту короля Георга V і королеви Марії в Делі для їх коронації як імператора та імператриці Індії. А ще слухачі познайомляться з твором французького композитора, дириґента, органіста та музичного критика Вінсента Д’Енді – Фантазією для оркестру і гобоя, в якій солістом виступить Володимир Литвиненко.
6 квітня – концерт Київського камерного оркестру під орудою маестро Наталії Пономарчук, присвячений Амадею Моцарту, що представить твори з різних періодів життя австрійського генія. Звучатимуть: знаменита симфонія № 35 ре-мажор, яку ще називають Гаффнерівською – за прізвищем приятеля Моцарта Зіґмунда Гаффнера, що виступив замовником твору, дивертисмент для струнних інструментів Зальцбурзька симфонія №3, урочиста «Serenata Notturna» для струнних ре мажор й безумовний шедевр у жанрі камерної мініатюри – «Маленька нічна серенада», написану на честь дружини Констанці, яка на момент написання чекала дитину.
7 квітня – концерт “Симфонія звуків”. Концерт задумано як поєднання трьох виразних тембрів: органу, скрипки та голосу. Це стане продовженням органних концертів за участі органістки Національної філармонії Тетяни Жук-Сєдової. Програма концерту представить музику німецьких та італійських композиторів з кінця XVII до середини XIX століття між якими простежуються цікаві зв’язки. Розпочнемо, звісно, з творчості почесного експерта в сфері органної музики – Іоганна Баха. Прозвучать і твори його італійського сучасника Антоніо Вівальді. Музика останнього неабияк цікавила Баха – він навіть зробив авторські обробки його концертів. Німецький романтик Фелікс Мендельсон в свій час заново відкрив публіці та популяризував творчість Баха.
9 квітня – проєкт-колаборація молодих українських композиторів та музикантів, які наразі перебувають закордоном або нещодавно повернулася до України “Так звучить моє ВДОМА”. Проєкт має на меті продемонструвати потенціал української молоді. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» під орудою диригентки Наталії Стець виконають твори: Михайла Чедрика, Тараса Зданюка, Назарія Стеця, Каті Суглобіної, Сергія Вілки, Антона Стука, Вікторії Шинкаренко.
Фото: Національна Філармонія
10 квітня Національний симфонічний оркестр України під батутою диригента Віктора Плоскіни виконає твори композиторів-романтиків: Концерт для скрипки та віолончелі Йоганнеса Брамса та опус «Тассо» Ференца Ліста, який став зразком нового жанру – симфонічної поеми. Центральним же твором програми стане Симфонія № 3 Всеволода Сіренка, написана впродовж 2022-2023 років та присвячена захисникам України. Твір виник як реакція на події повномасштабного вторгнення росії в Україну.
12 квітня – Симфонічний оркестр Національної філармонії України представляє обдарованих юних музикантів. На сцені Колонної зали – три солісти-інструменталісти: гобоїст Степан Сивохіп, скрипаль Павло Ульянченко та віолончелістка Марія Ходаківська. Для свого прем’єрного виступу кожен з музикантів підготував абсолютно новий твір одного зі знакових українських композиторів: Степан Сивохіп зіграє «Романтичне концертино» для гобоя з оркестром Левка Колодуба, Павло Ульянченко – «Українську поему» для скрипки з оркестром Євгена Станковича, а Марія Ходаківська – Концерт для віолончелі з оркестром Любави Сидоренко. За пультом цього вечора – диригент Антоній Кедровський. У фіналі звучатиме Симфонія № 41 «Юпітер» Вольфганга Моцарта.
15 квітня віолончеліст Гліб Сасько та піаністка Анна Поліщук об’єднаються в дует, щоби зіграти вишукану програму з творів двох німецьких композиторів-романтиків, які були близькими друзями в реальному житті – Роберта Шумана та Йоганнеса Брамса. Ціле відділення концерту також буде присвячено творчості українського композитора та піаніста Віктора Косенка. Його Соната d-moll для віолончелі та фортепіано є однією з перших українських віолончельних сонат, створених у XX столітті. Також прозвучить пасакалія композитора із фортепіанного циклу «11 етюдів у формі старовинних танців».
Фото: Національна Філармонія
16 квітня Національний ансамбль солістів «Київська камерата» представить програму під назвою «Сторінки української музики». Прозвучить ціла «антологія» сучасних композиторів: Губаренко, Сильвестров, Загорцев, Ківа, Кириліна, Швед, Безбородько, Станкович, Гомельська. До музикантів камерати – Богдани Півненко, Кирила Бондара, скрипка Дмитра Таванця, фортепіано, Дмитра Кузьміна, флейта, – доєднається співачка Тоня Матвієнко.
17 квітня Національний симфонічний оркестр України під керівництвом Володимира Сіренка поєднає в концертному вечорі барокову гармонію та вишуканість, втілену в музиці Йоганна Баха, класицистичну простоту і виразність скрипкового Концерту Вольфганга Амадея Моцарта та багатозначність і глибину творчості Густава Малера, твір якого стане заключним у програмі. Солісти Анатолій Баженов, скрипка сопрано Каріна Кондрашевська.
19 квітня – концерт симфонічного оркестру Національної філармонії України під орудою диригента Віктора Олійника, представить європейську музику: Увертюру данського композитора Нільса Гаде «Гамлет», яка була написана в 1861 році і є музичною поемою за п’єсою Шекспіра, та П'яту симфонію Грузинського композитора Гії Канчелі, створену 1978 року з присвятою пам'яті батьків композитора. Центральним твором програми стане Концерт для фортепіано з оркестром українського композитора Ігоря Борисовича Драго. Заново відкрив цей твір соліст Роман Рєпка – піаніст, лауреат національного та дипломант міжнародного конкурсів.
21 квітня в межах циклу авторських концертів українських композиторів «Сучасне й позачасове» Київський камерний оркестр під керівництво ми диригентки Наталії Пономарчук відкриватиме Світ Святослава Луньова. «Сучасне й позачасове» – новий проєкт, започаткований «Домом Майстер клас» і Національною філармонією України, який представляє собою серію авторських концертів сучасних українських композиторів, які вже увійшли в історію української музичної культури. Другий концерт циклу присвячено музиці київського композитора Святослава Луньова. Він є автором симфонічної, камерно-інструментальної, камерно-вокальної, хорової, електронної музики, а також двох опер та музики до кіно. Дана програма представить його камерні твори для струнного оркестру: цикли «Нічна музика», «Денна музика» і Триптих для струнних TRISTIUM – один з найвизначніших творів композитора.
22 квітня – «Скринька раритетів». Це вже 6й концерт, в якому артисти оркестру Національної Опери України зберуться на сцені Національної філармонії, щоб зіграти унікальні камерні твори. Відкриє концерт Квінтет українського композитора Дмитра Бортнянського, написаний під впливом перебування митця в Італії в дусі тогочасних класицистичних тенденцій. Надалі ж прозвучать три «музичні раритети» італійської, французької та німецької музики.
23 квітня - концерт “Реконструкція”. Це другий концерт циклу Національного будинку музики спільно з Liatoshynsky Foundation, які продовжує досліджувати спадок Бориса Лятошинського напередодні 130-річчя від дня народження композитора. Програма, що звучала 23 квітня 1968 року, поєднує музику чотирьох українських композиторів: Олександра Зноско-Боровського, Юлія Мейтуса, Андрія Штогаренка та Бориса Лятошинського. Концерт мав стати продовженням циклу «Камерні вечори», в межах якого виконувалися твори членів Спілки композиторів України. Однак раптова смерть Лятошинського 15 квітня змінила сприйняття цієї програми та творів композитора у ній.
24 квітня у концерті Національного симфонічного оркестру України під керівництвом диригента Сергія Голубничого центральним стане Концерт № 3 для фортепіано та симфонічного оркестру сучасного вітчизняного композитора Ігоря Щербакова, солістом в якому виступить піаніст Євген Геплюк. Обрамлять цю програму твори знакових німецьких композиторів – віденського класика Людвіга ван Бетховена та реформатора романтичної доби Ріхарда Вагнера.
25 квітня на сцені філармонії примадонна сопрано Людмила Монастирська та баритон Сергій Макієнко разом з Ансамблем «Рідні наспіви» у концерті «Знов весна і знов надії…» Цього вечора до музикантів долучаться видатні виконавці, а у програмі звучатимуть твори Білаша, Скорика, Рунчака, Колядюк, Орла, Огієнка, Хіменеса, Ібера, Пьовані, Маноліса, Каччіні, Ірадьєра, Кальмана й, звісно ж, українські народні пісні.
27 квітня за диригентським пультом Київського камерного ансамблю – Петро Товстуха. Прозвучить програма барокових (Кореллі), романтичних (Мендельсон) та сучасних (Пілютіков) творів. Її родзинка – нова блискуча транскрипція Олександра Щетинського сюїти Фелікса Мендельсона «Сон літньої ночі», а також новий твір Сергія Пілютікова "Книга змін" для струнного оркестру, який відкриватиме вечір.
Музичний салон – програма в укритті Філармонії
5 квітня музика віденських класиків звучатиме у виконанні солістів – флейтиста Юрія Шутка та піаністки Анни Поліщук. У програмі – перші дитячі композиції Моцарта, знаменитий шедевр молодого Бетховена, а також останній прижиттєвий твір Гайдна. Прозвучать й твори українських класиків – Бортнянського та Березовського. На пубілку очікує й цікава дискусія з музикантами, яку проведе музична керівниця НФУ – диригентка Наталія Стець.
6 і 7 квітня – два дні «Українського електроакустичного виміру». Електроакустична музика – наймолодший жанр сучасного українського музичного мистецтва, що постає з футуристичних марень поетів «наших 20-х», перших звукових монтажів кінострічок Дзиґи Вертова у ВУФКУ, сміливих музичних експериментів композитора театру Леся Курбаса Анатоля Буцького, музики перших українських модерністів Бориса Лятошинського та Миколи Рославця. У фокусі дводенного проєкту – 6-7 квітня – твори для інструментів та електроніки, сольні фіковані електроакустичні твори Антона Стука, Євгена Дубовика, Алли Загайкевич, Святослава Луньова, а також електроакустичні перформанси відомих київських артистів Edward Sol та Ujif_notfound. Проєкт відбувається з використанням 8-канальної аудіо-системи.
13 квітня піаністка Інеса Порошина запрошує до музичного салону послухати цикл Антоніна Дворжака “Поетичні настрої” з тринадцятьма частинами, які разом тривають понад п’ятдесят хвилин і є найдосконалішим фортепіанним циклом композитора . Він написав їх навесні 1889 року: менш ніж за два місяці. Частково в Празі, частково у своїй літній резиденції у Високій біля Пршибрама. Тринадцять частин представляють багату палітру різноманітних настроїв, від романтичних і мрійливих до стилізацій дикого та шаленого танцю. Завдяки своєму поетичному темпераменту та технічно виграшній фортепіанній стилізації це один із найпопулярніших фортепіанних творів Дворжака.
20 квітня – програма «Sax & Piano – NО Jazz!». Саксофоніст Роман Фотуйма і піаністка Дар’я Шутко за допомогою музики українських сучасних та американських композиторів та диригентки Наталії Стець, яка вестиме дискусію, – спробують довести, що саксофон – це не тільки джаз. І поєднання фортепіано і сакса – теж, не виключно джазова ознака. Маємо дуже багато академічної, концептуальної музики, написаної для такого складу. Звучатимуть Ю. Іщенко Ю. Гомельська Л. Ларсен і В. Олбрайт.
21 квітня – прем’єра музичного перформансу для дітей від 6-ти до 10-ти років «Де шукати друзів?» за твором Жанни Колодуб «Пригоди дівчинки Веснянки». Разом із головною героїнею наші наймолодші слухачі відправляться на пошуки натхнення та справжніх друзів.