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Стало відомо, під яким номером виступатимуть на Євробаченні представниці від України

Пісенний конкурс відбудеться у Швеції.

Стало відомо, під яким номером виступатимуть на Євробаченні представниці від України
alyona alyona та Jerry Heil
Фото: Instagran/thejerryheil

Стало відомо, під яким номером виступатимуть на Євробаченні представниці від України.

Як ідеться на телеграм-каналі "Євробачення Україна", alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть у першому півфіналі Євробачення-2024 під номером 5.

Порядок виступу учасників конкурсу такий:

перший півфінал Євробачення-2024
перший півфінал Євробачення-2024

другий півфінал Євробачення-2024
другий півфінал Євробачення-2024

68-ий пісенний конкурс відбудеться у Швеції. Півфінали проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал відбудеться 11 травня.

  • За підсумками національного відбору нашу державу представляють аlyona аlyona & Jerry Heil із піснею «Teresa & Maria».
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