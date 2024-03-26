Стало відомо, під яким номером виступатимуть на Євробаченні представниці від України.

Як ідеться на телеграм-каналі "Євробачення Україна", alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть у першому півфіналі Євробачення-2024 під номером 5.

Порядок виступу учасників конкурсу такий:

перший півфінал Євробачення-2024

другий півфінал Євробачення-2024

68-ий пісенний конкурс відбудеться у Швеції. Півфінали проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал відбудеться 11 травня.