Українське фентезі, роман про УПА, путівник у світ кіно: новинки дитячої та підліткової літератури

Література для дітей – це не лише спосіб розважитися, але й ключова складова культурного збагачення. Вона допомагає розвивати уяву, мовлення, мислення, а також формувати моральні цінності та розуміння навколишнього світу. Ми підготували добірку із десяти новинок, які допоможуть юним читачам поринути у неймовірні пригоди, відкрити нові світи та отримати важливі життєві уроки.

Торбен Кульман. «Едісон. Таємниця зниклого мишачого скарбу»

«Видавництво Старого Лева»

Вік: 6+

Фото: bukva.ua Торбен Кульман. «Едісон. Таємниця зниклого мишачого скарбу»

Книги німецького письменника та ілюстратора Торбена Кульмана про пригоди мишенят закохують дітей у читання по всьому світу. Якщо ви побачите ці ілюстрації, то ви точно зрозумієте чому.

Колись одна мишка навчилася літати («Ліндберґ…»), інша приземлилася на Місяць («Армстронґ…»). В новій мишачій пригоді допитливе мишеня Піт і старий професор вирушать у сповнену захопливих і небезпечних пригод подорож на дно Атлантичного океану для того, щоб відшукати давно зниклий скарб.

Метью Олдем Енді Прентіс. «Вигадую та створюю. Створи власний сценарій»

Видавництво «Ранок»

Вік: 7+

Фото: kraina-kazok.com.ua Метью Олдем Енді Прентіс. «Вигадую та створюю. Створи власний сценарій»

Путівник для молодих творців, які обожнюють придумувати свої власні історії та мріють перетворити їх на фільми й вистави.

У книзі подано ідеї та поради щодо сценарної майстерності, які допоможуть опанувати різні жанри – від комедії до екшену. Перша частина путівника навчить писати сценарій, працювати в команді та вибирати реквізит, а також крок за кроком покаже, як продумати героїв, написати якісні діалоги та створити потрібний настрій. У другій частині є підказки, як втілити усе задумане; тут наведено безліч практичних завдань та дієвих порад.

Нік Лисицький. «Кий і морозна орда»

Видавництво «Фантастичні українці»

Вік: 8+

Фото: relax.com.ua Нік Лисицький. «Кий і морозна орда»

Перша книга серії про Багатосвіт, вигаданий на основі української міфології.

У Явному світі, одному із безлічі світів казкового мультивсесвіту, панує первозданна природа і тече розмірене життя. Юний мрійник Кий мешкає у маленькій хатині на околиці села Калинове разом зі своїм опікуном, домовиком Дідо. Люта зима ніяк не закінчується – злий чаклун Чорнокнижник разом з ордою лютих почвар прагне заморозити прекрасну квітучу землю й перетворити її мешканців на рабів. Кий разом зі своїми друзями – Чугайстром і Хухою – мусить вирушити аж на край світу, щоб знайти ключі Перуна, відімкнути небо і випустити на землю весну. Попереду на героїв чекає безліч пригод, нових знайомств та відкриттів.

Нік Лисицький популяризує українську міфологію на авторському YouTube-каналі «Чарівний світ UA» та є автором філософського фентезі «Казки для дорослих дітей» (2015) і політичного детективу «Цезарі» (2019).

Джорджія Емсон-Бредшов. «Неймовірні жінки. Історії жінок з усього світу, які надихають»

Видавництво «РМ»

Вік: 9+

Фото: yakaboo.ua Джорджія Емсон-Бредшов. «Неймовірні жінки. Історії жінок з усього світу, які надихають»

Гарно ілюстрована книга, що знайомить із жінками, які сформували світ, у якому ми живемо зараз.

У виданні зібрано історії 68 відважних і геніальних жінок, як добре відомих (Марія Кюрі, Фріда Кало, Серена Вільямс, Малала Юсуфзай), так і менш відомих широкому загалу. Новаторки науки і техніки, блискучі мисткині і дизайнерки, дивовижні спортивні чемпіонки, героїчні лідерки та активістки… всі вони дуже різні, але кожна із них на своєму шляху мала свої злети і падіння, стикалася із стереотипами та нерозумінням оточуючих, але все одно вперто продовжувала йти до мети.

Книга містить ілюстрації Ріти Петруччіолі та цікаві завдання, які допоможуть розвинути різноманітні навички.

Володимир Арєнєв. «Сапієнси»

«Видавництво Старого Лева»

Вік: 9+

Фото: bookopt.com.ua Володимир Арєнєв. «Сапієнси»

Сповнена пригод і непростих питань науково-фантастична повість про Україну майбутнього. Нове, виправлене та оновлене видання повісті «Сапієнси», яка була відзначена премією «Книжка року: ВВС» (2019), потрапила до переліку найкращих книжок із понад 40 країн світу «The White Ravens».

У ХХІІ столітті в Києві діти пересуваються до школи на реактивних наплічниках та мають можливість вступити до Школи зореплавства. Мишко Неборак, закоханий у біологічне проєктування київський школяр, знайомиться з відлюдькуватим новачком Сашком Ненароком. Хлопчина – суцільна загадка: в нього дідусь-некромант і залізне серце. Так само, як їхні однолітки, хлопці люблять бешкетувати та дізнаватися нове (особливо заборонене), люблять батьків, однак не завжди їх слухаються, вчаться поступово брати на себе відповідальність за власні рішення й вчинки.

Друзі опиняються на зорельоті «Стріляний горобець» і виявляють, що він колись належав інопланетянам, які прагнули захопити Землю. Навіть через багато років корабель приховує на своєму борту таємниці.

Аннет Схаап. «Лампадка»

Видавництво «Крокус»

Вік: 10+

Фото: bookopt.com.ua Аннет Схаап. «Лампадка»

Класична історія про добру руду дівчинку в сеттингу ХІХ століття з морською атмосферою та домішкою магічного реалізму.

Письменницький дебют відомої голландської ілюстратори Аннет Схаап завоював любов читачів і приголомшив критиків. У 2018 році книга отримала найвищу нагороду Нідерландів у галузі дитячої літератури – премію «Золотий грифель».

Мрійницю Емілію «Лампадкою» прозвав тато, доглядач маяка. Щодня дівчина піднімається гвинтовими сходами на самий верх високої вежі, щоб допомогти татові запалити маяк. Та одного дня на морі трапляється шторм, а на маяку не знаходиться жодного сірника. Саме тоді починається ця історія – з морськими монстрами, русалками і відчайдушними піратами. Лампадці доведеться розкрити загадку Чорного Будинку Адмірала, у якому, подейкують, мешкає почвара.

Під час читання відчувається морська сіль на губах, присмак йоду в роті, подих вітру на шкірі, а сторінки під пальцями перетворюються на водорості.

Браян Селзнік. «Винахід Гюго Кабре»

Видавництво «Артбукс»

Вік: 10+

Фото: megakniga.com.ua Браян Селзнік. «Винахід Гюго Кабре»

Екранізація цієї книги від Мартіна Скорсезе («Хранитель часу») була номінована на 11 премій «Оскар».

Париж, 1931 рік. Гюго Кабре живе в таємній кімнаті на жвавому паризькому вокзалі й доглядає за місцевими годинниками. Хлопець рятує зі згорілого музею автоматон — механічну ляльку, яка вміє писати та яку вони з батьком раніше намагалися відремонтувати. Тепер юнак сподівається завершити справу тата й полагодити автоматон, адже вірить, що батько запрограмував його на нове послання, призначене для сина. Утім, виявляється, що цей автоматон не пише, а створює малюнки. А коли доля зводить хлопця з ексцентричною дівчиною-книголюбкою і озлобленим старим, який керує будкою з іграшками на станції — світ Гюго кардинально перевертається. Це чарівна казка, сповнена дива та радості від простих речей.

У книзі переплітаються два часових виміри й два методи зображення подій: текст і реалістичні ілюстрації, які, за задумом автора, є повноцінною складовою сюжету.

Галина Пагутяк. «Нічний подорожній»

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Вік:13+

Фото: yakaboo.ua Галина Пагутяк. «Нічний подорожній»

Продовження першого в українській літературі підліткового роману про УПА («Око світу») від відомої письменниці, лавреатки Шевченківської премії Галини Пагутяк. Прототипом головного героя є бориславець Василь Хомин.

Падолист 1946 року. Село Залокоть у Карпатах. Ілько Данилюк втратив маму, сестру і своє колишнє життя. Тепер він – зв’язковий УПА, а на стовпах Борислава повсюдно висять об’яви: «Разисківаєтся особо опасний бандіт. 15 лєт». Насправді п’ятнадцять йому буде аж в березні, та попри те, він хоробро протистоїть ворогам. У цій школі життя, у цій безнадійній боротьбі з московським окупантом він чинить так, як підказує йому серце. Це книжка про мужність, постійну небезпеку і палке бажання боронити свою свободу і батьківщину.

Марк Лівін. «Космос, прийом»

Видавництво «Vivat»

Вік: 14+

Фото: yakaboo.ua Марк Лівін. «Космос, прийом»

Зворушлива історія про дорослішання, пошук життєвих орієнтирів і маленькі кроки назустріч людям, яких любиш.

П’ятнадцятирічна Зоряна любить сумні пісні та приховує свої емоції від всього світу, навіть від найрідніших. Підлітка витрачає всі свої зусилля й грошові збереження на пошуки батька, про якого багато років поспіль затято мовчить уся родина. Врешті дівчина опиняється на порозі його дому, але він вважає себе ветераном міжгалактичної війни…

Книга допоможе підліткам знайти певні підказки, як розібратися з внутрішнім всесвітом, емоціями та почуттями, а батькам – краще зрозуміти поведінку й мотивацію своїх дітей. Під час роботи над текстом Марк Лівін проводив глибинні інтерв'ю з дівчатами, які виросли без батька, говорив із батьками, які покинули своїх дітей, консультувався з психіатрами та психологами щодо етичних питань та світогляду.

Ольга Бірзул. «Твоя книга про кіно»

«Видавництво Старого Лева»

Вік: 14+

Фото: ВСЛ Ольга Бірзул. «Твоя книга про кіно»

Кураторка кінопрограм і культурна менеджерка Ольга Бірзул створила своєрідний путівник світом кіно.

Із видання читач дізнається про те, в яких умовах розвивалося кіно та які технологічні, творчі та політичні чинники впливали на його еволюцію. Зокрема і про радянську цензуру, в лещатах якої довгий час перебувало українське кіно. Авторка пояснює, як працює сучасна кіноіндустрія, розповідає про етапи створення фільму та професії необхідні у кіновиробництві. А ще відчиняє двері в інший вимір кіно – критичний.

У книжці також є корисна інформація про кінофестивалі, кінолокації, та рекомендації цікавих фільмів для перегляду. Книжка точно прокачає глядацькі навички та надихне довідатися про кіномистецтво більше.