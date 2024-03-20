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У Львові проходить мультимедійна виставка "Тут був мій дім" про руйнування українських міст

Локація - Центр архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова ВЕЖА».

У Львові проходить мультимедійна виставка "Тут був мій дім" про руйнування українських міст

19 березня у львівському Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова ВЕЖА» відкрився імерсивний виставковий проєкт «Тут був мій дім». Вона присвячена демонстрації наслідків російського вторгнення.

У виставці, що займає три поверхи Центру, задіяні панорамній фотографії на 360 градусів, проєкції, відео, звук, дим, VR-окуляри. Мультимедійна експозиція дає можливість дивитись на зруйновані українські міста зсередини. Загалом задіяно більше 1620 світлин з майже 250 локацій у 39 населених пунктах, відзнятих за два роки панорамним фотографом Дмитро Малишевим у рамках проєкту 360war.in.ua. На сайті проєкту можна в деталях роздивитися кожну з фотографій. 

Гостомель, біля аеропорта
Фото: Дмитро Малишев
Гостомель, біля аеропорта

На найвищому поверсі виставки організатори зробили зону “Кімната спогадів”, де відвідувачі діляться враженнями від світлин, спогадами та думками. Кураторка виставки – директорка «Порохової ВЕЖІ» Ангеліна Єфименко.

Виставковий проєкт «Тут був мій дім»
Фото: Роман Балук
Виставковий проєкт «Тут був мій дім»

Виставковий проєкт «Тут був мій дім»
Фото: Роман Балук
Виставковий проєкт «Тут був мій дім»

Виставковий проєкт «Тут був мій дім»
Фото: Роман Балук
Виставковий проєкт «Тут був мій дім»

Після Львова виставку покажуть в інших містах України, Європи і США. У «Порохової ВЕЖІ» виставка працює до 17 квітня.

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