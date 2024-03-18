Малий театр у Києві покаже камерну виставу про культурні коди українського Донецька

Вистава «Я та Ольга»

18 березня у столичному Малому театрі пройде показ вистави «Я та Ольга» Ганни Віноградової. Це перформанс двох хореографок і танцівниць – мами та доньки – переселенок з Донецьку. Він досліджує різний освітній бекграунд жінок двох поколіть, різні погляди на танець і тіло.

Виставу було створено та вперше показано у вигляді work in progress в грудні 2022 року в межах Стипендії Антонена Арто. Робота торкається часових та культурних особливостей регіону, спогадів з минулого, культури 1990-х, питаннь старіння, українського Сходу та ін. У основі вистави – танець 1996 року у східних костюмах, який мати Ганни поставила під пісню Доктора Албана It’s My Life у донецькому палаці молоді «Юність» .

Ганна Віноградова – перформерка, хореографка. Народилася та виросла в м. Донецьк, у 2014 році переїхала в Київ. Брала участь у багатьох проектах TanzLaboratorium, research oriented group. Співзасновниця та викладачка школи танцю для дітей “Человеки”. Разом із мамою працює в самоорганізованій сімейній майстерні одягу “Ніде не тисне”. Читала курс “Перформанс та сучасний танець” для студентів КАМА. Час від часу створює сольні перформанси, а також у співпраці з колегами.

Ольга Віноградова – балерина у минулому, викладачка танцю, хореографка. Кравчиня та дизайнерка в сімейній майстерні “Ніде не тисне”. Народилася та виросла на Уралі, до 2014 року жила в Донецьку, потім в Костянтинівці, з літа 2022 мешкає в Києві.