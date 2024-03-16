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"Кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне", – Зеленський у другі роковини удару по драмтеатру Маріуполя

Світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України.

"Кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне", – Зеленський у другі роковини удару по драмтеатру Маріуполя
Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Президент України Володимир Зеленський у другі роковини авіаудару російських загарбників по драмтеатру в Маріуполі наголосив, що світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України, а кожен російський убивця має відповісти за скоєне.

"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло... Світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України та українців, і кожен російський убивця має відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам'ять усім, чиє життя забрав російський терор", – написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомлялося, 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Внаслідок здійсненого бомбового удару загинули близько 300 людей.  Згодом Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.

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