"Кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне", – Зеленський у другі роковини удару по драмтеатру Маріуполя

Світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України.

Президент України Володимир Зеленський у другі роковини авіаудару російських загарбників по драмтеатру в Маріуполі наголосив, що світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України, а кожен російський убивця має відповісти за скоєне.

"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло... Світ має пам'ятати все, що зробила Росія проти України та українців, і кожен російський убивця має відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам'ять усім, чиє життя забрав російський терор", – написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомлялося, 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Внаслідок здійсненого бомбового удару загинули близько 300 людей. Згодом Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.