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За добу Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів, – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

За добу Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів, – Генштаб
втрати росіян
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 429 580  військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 429580 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6779 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10606 (+26) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 719 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1712 (+1)

Дані уточнюються.

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