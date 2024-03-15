Головне за п’ятницю, 15 березня: 20 загиблих і понад 70 поранених в Одесі, зустріч лідерів Веймарського трикутника

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 68 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відставка начальника КП "Київський метрополітен". Яким запам’ятається 751-й день повномасштабної війни.

Унаслідок російської ракетної атаки в Одесі загинули 20 людей, зокрема фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Станом на 17:05 було відомо про 73 поранених.

Дані про загиблих і поранених повідомив голова ОДА Олег Кіпер, Офіс генерального прокурора і голова МВС. "На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого", – сказав міністр внутрішніх справ.

Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, понад 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоїть у чергах біля пунктів прийому.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник.

Сьогодні, 15 березня, російська окупаційна армія завдала чергового удару по Сумській області.

“Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини”, - йдеться у повідомленні пресслужби Сумської ОВА.

Уточнюється, що росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп.

Наслідки ракетного удару уточнюються.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 березня – в нашій новині.

Україна повернула тіла 100 загиблих захисників, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Після ідентифікації тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

"Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - йдеться у повідомленні.

Союзники купуватимуть більше зброї для України і нарощуватимуть виробництво зброї в нашій державі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції за підсумками зустрічі лідерів країн Веймарського трикутника, яка відбулася 15 березня у Берліні.

Шольц сказав, що Німеччина, Франція та Польща підтримують Україну, але також зрозуміло, що ці країни не перебувають у стані війни з Росією.

За словами німецького канцлера, президент РФ Володимир Путін має знати, що підтримка України в Європі не зменшиться, і вони використовуватимуть заморожені російські активи для фінансової підтримки Києва.

На чому наголосили президент Франції Еммануель Макрон і польський прем'єр Дональд Туск – в новині.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву про звільнення. Це відбулося наступного дня після публікації журналістами Bihus.info розслідування про статки Брагінського і його родини, які він не задекларував.

Інформацію про заяву повідомили в КМДА. Вчора Брагінського обіцяв відсторонити київський мер Віталій Кличко. "Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", – повідомили в КМДА.

У розслідуванні журналісти зокрема повідомили про майно родини Брагінського, зокрема в елітному селищі під Києвом, куди "переїхала" велика кількість політичної "еліти". Це – лише перша частина, продовження розслідування анонсували на найближчі дні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!