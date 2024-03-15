Генштаб ЗСУ: Понад 20 атак ворога відбили українські бійці на Авдіївському і Новопавлівському напрямках

Бійці 56ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ працюють на чеській САУ Dana на Бахмутскому напрямку, лютий 2024

Протягом доби на фронті зафіксували 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні 15 березня.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 така: