Генштаб ЗСУ: Понад 20 атак ворога відбили українські бійці на Авдіївському і Новопавлівському напрямках

Протягом доби на фронті зафіксували 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні 15 березня.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
- на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Писарівка, Попівка, Вільне, Лукашівка, Дмитрівка Сумської області; Баранівка, Покаляне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Клюси, Грем'яч Чернігівської області; Сорокине, Ходине, Волфине, Володимирівка, Запсілля, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка Харківської області;
- на Куп’янському Сили оборони відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області;
- на Бахмутському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Віролюбівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Карлівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області;
- на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда і Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Курахове, Катеринівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка Донецької області;
- на Оріхівському ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, протягом доби ворогом здійснено 3 безуспішних штурми позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Нікополь Дніпропетровської області; місто Херсон та Берислав, Садове Херсонської області.