Сумським посадовцям оголосили підозри в продажі цінних дерев за заниженою вартістю

Семи керівникам агролісгоспів Сумської області та колишньому заступнику генерального директора обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" повідомили про підозру. Їм інкримінують продаж лісу за заниженими цінами.

На продаж в обхід законних товарних бірж вони, за даними слідства, віддавали цінні породи дерев. Їх продавали за прямими договорами, повідомили в пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією, від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.

"Під час обшуків вдома та робочих кабінетах фігурантів виявлено готівку у різній валюті еквівалентом майже 3,5 млн гривень. Перевіряється інформація, що ці кошти були отримані в якості «відкатів» за торгівлю деревами", – зазначили в ДБР.

Таким чином сімох керівників агролісгоспів підозрюють в використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Екскерівник обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" через те, що не проконтролював дії підлеглих, підозрюється у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.