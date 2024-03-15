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Сумським посадовцям оголосили підозри в продажі цінних дерев за заниженою вартістю

Слідство оцінило збитки державі в 11 млн.

Семи керівникам агролісгоспів Сумської області та колишньому заступнику генерального директора обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" повідомили про підозру. Їм інкримінують продаж лісу за заниженими цінами.

На продаж в обхід законних товарних бірж вони, за даними слідства, віддавали цінні породи дерев. Їх продавали за прямими договорами, повідомили в пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією, від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.

"Під час обшуків вдома та робочих кабінетах фігурантів виявлено готівку у різній валюті еквівалентом майже 3,5 млн гривень. Перевіряється інформація, що ці кошти були отримані в якості «відкатів» за торгівлю деревами", – зазначили в ДБР.

Таким чином сімох керівників агролісгоспів підозрюють в використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Екскерівник обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" через те, що не проконтролював дії підлеглих, підозрюється у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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