Лубінець вимагає розслідувати ймовірну підтримку агресії Кремля Російським Червоним Хрестом

Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент РЧХ має стосунок до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами”.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідування діяльності Російського Червоного Хреста (РЧХ) за порушення принципу нейтральності.

“Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами”. Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z", – написав Лубінець.

Він зазначив, що ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на ТОТ України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії.

За його словами, це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації.

Лубінець повідомив, що як Омбудсман України вже направив лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з тим, щоб:

Такі дії були публічно засуджені.

Було проведене прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста.

На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.

У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

Омбудсман нагадав, що РЧХ є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, тому повинен відповідати місії та принципам руху. Зокрема принципу “нейтральності”. Він зазначив, що Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів.