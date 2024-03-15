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Лубінець вимагає розслідувати ймовірну підтримку агресії Кремля Російським Червоним Хрестом

Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент РЧХ має стосунок до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами”.

Лубінець вимагає розслідувати ймовірну підтримку агресії Кремля Російським Червоним Хрестом
Фото: IFRC

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідування діяльності Російського Червоного Хреста (РЧХ) за порушення принципу нейтральності. 

“Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами”. Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z", – написав Лубінець.

Він зазначив, що ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на ТОТ України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії.

За його словами, це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації.

Лубінець повідомив, що як Омбудсман України вже направив лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з тим, щоб:

  • Такі дії були публічно засуджені.
  • Було проведене прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста.
  • На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.
  • У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

 

Омбудсман нагадав, що РЧХ є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, тому повинен відповідати місії та принципам руху. Зокрема принципу “нейтральності”. Він зазначив, що Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів.

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