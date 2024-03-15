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Безпілотники ГУР уразили нафтопереробний завод у Калузькій області Росії

Українська розвідка зауважила, що це підприємство путінський режим використовував у військових цілях.

Безпілотники ГУР уразили нафтопереробний завод у Калузькій області Росії
Ілюстративне фото
Фото: Зоряна Стельмах

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області Росії, яке займається переробкою нафти, повідомляє “Українська правда” із посиланням на на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

Джерело видання зазначило, що дрони досягли поставленої мети і завдали ураження.

В українській розвідці також зазначили, що це підприємство путінський режим використовував у військових цілях.

Нагадаємо, що Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.

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