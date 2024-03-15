В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів

Що саме обурило волонтерів, яке рішення пропонували та якою була реакція уряду — читайте в нашому тексті.

Ні, мова не про якісь нові ухвалені документи, навпаки — про норму, що вже існує і яку мали намір виправити. Але міністерство й податкова не дозволили внести зміни.

Через це минулого тижня волонтери забили на сполох, адже не всі захисники й захисниці одержали посвідчення УБД навіть після років служби, не кажучи вже про тих, хто лише нещодавно долучився до армії.

Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба не бачать проблем у тому, щоб оподатковувати допомогу від волонтерів військовослужбовцям, які не мають статусу учасника бойових дій.

Проблема, що існує давно

Податковий кодекс України (а саме стаття 165, підпункт 1.54) дозволяє не платити податки за вартість благодійної допомоги, якщо її передали «на користь учасників бойових дій — військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) і працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України…». Ключове тут тире після слів «учасників бойових дій».

Здобути статус УБД бійцям часто проблема. Наприклад, в Українському ветеранському фонді у квітні минулого року звітували: найпоширеніший запит, з яким зверталися до їхнього юриста — як отримати у військовій частині документи, необхідні для оформлення статусу. Восени Кабмін спростив процедуру до однієї довідки, але вона все одно залежить від військової частини, тож є сумніви чи суттєво вплинула ця зміна.

Юрій Кубрушко, координатор Благодійного фонду Leleka Foundation, наголошує, що сам факт УБД чи його відсутність не підтверджує/не спростовує, що людина воювала.

«Це лише підтвердження, що саме ця бригада організована й у них усе швидко оформлено. Є бригади, де люди воюють по два роки й не мають УБД. І це не провина військовослужбовців», — зазначає він.

Фото: Європейсько-українське енергетичне агентство Юрій Кубрушко

Як повідомили в Міноборони на запит депутатки Інни Совсун, лише 40 % українських військовослужбовців мають статус УБД. Важливо й враховувати, що благодійна допомога часто потрібна і захисникам, які тільки вирушають у зону бойових дій.

«А зробити запит на допомогу від військової частини можна далеко не завжди з низки причин. По-перше, в/ч обмежені своєю номенклатурою і не на все напишуть запити до волонтерів. І можливості розширення цієї номенклатури дуже скуті, бо ж якщо держава щось додасть туди, то потім зобов’язана буде це забезпечити. По-друге, ну не буде комбриг погоджувати 100 запитів на зразок: "десять спальників, три набори інструментів, два рюкзаки і два колеса"», — пояснює депутатка.

Фото: vnews.agency Інна Совсун

Та й не все, чого потребують захисники, можна передати на військову частину. Волонтери накидали список таких запитів: зарядні станції, набори інструментів, спальники, тенти, генератори («бо якщо його бере на баланс частина, то треба виділяти й списувати пальне»), медичні рюкзаки для медиків, котрі не мають відповідної спеціальності, вологі серветки, колеса для автівок, скоби, дрова, поліетиленова плівка й ковролін для бліндажів, ремонти необлікованих на частину автівок.

Фото: Зоряна Стельмах Будівництво бліндажа, Бахмутський напрямок, березень 2024

Крім того, оподаткування стосується не лише фондів і волонтерів, а й самих військовослужбовців, котрі не мають статусу УБД.

«Благодійна допомога, за загальним правилом, є оподатковуваним доходом, якщо тільки вона не звільняється від оподаткування в спеціально передбачених випадках. Тобто з цього доходу має бути сплачений податок (ПДФО і військовий збір).

Сплачує або податковий агент (наприклад, юридична особа, зокрема благодійний фонд), або отримувач благодійної допомоги (якщо таку допомогу надала особа, яка не має статусу податкового агента). Оскільки волонтери з реєстру волонтерів не є податковими агентами щодо благодійної допомоги, то податки із сум такої допомоги сплачує отримувач (наприклад, військовослужбовець) самостійно, з власних коштів», — пояснили LB.ua у депутатки Совсун.

Як тоді волонтери й благодійні фонди працювали весь цей час?

Скажімо так, на це не зважали, особливо після повномасштабного вторгнення. Збори закривали, необхідне купували, бійцям передавали. За податки ніхто не запитував.

«Більшість волонтерів, фондів пережили певні етапи. Перший рік вторгнення — етап, коли ніхто ні про таке не задумувався, а лише робили все можливе, щоб допомогти армії. Другий рік — період, коли всі намагалися організуватися, вести звітність, плюс з’явилася тема із запуском системи обліку гуманітарки. І банально лише зараз хоч трохи з'явився час розібратися, які ще питання проблемні», — пояснює Юрій.

Чому ж якщо попередні роки історія з оподаткуванням минула без проблем, цю тему порушили? Тому що не факт, наприклад, що наступного року до фондів не прийде податкова і не запитає, скільки військовослужбовців, яким вони допомогли, мали на той момент статус УБД.

«Це може бути міна сповільненої дії. Рано чи пізно прийдуть і запитають. Та поки що мені не знаю прецедентів, щоб намагалися стягнути податок з фондів чи військовослужбовців. Були випадки, коли військовослужбовців запитували, що це вони отримували, але листа з фонду, що це гумдопомога, було достатньо. А чи є у військового УБД, чи немає, не перевіряли», — зазначає Кубрушко.

Фото: Міноборони

Як цю проблему спробували вирішити

Декілька місяців волонтери порушували питання податків у робочих групах, як-от група Міністерства соціальної політики на тему контролю за гуманітаркою.

«Знаю, що мої колеги щиро намагалися вирішити це. Але я особисто вважаю, що це беззмістовно, бо всі ці робочі групи на 95 % завжди закінчуються тим, що держава ніколи не погоджується робити потрібне насправді, а лише видає купу пояснень, чому так (як пропонують волонтери) не можна», — зазначає Юрій.

Тоді вирішили йти в законодавчу площину. У лютому 2024 року депутатка Інна Совсун зареєструвала законопроєкт, який пропонує змінили лише один розділовий знак — замість тире в реченні «на користь учасників бойових дій — військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних)» поставити кому.

Але документ не рекомендували до розгляду Верховної Ради. Міністерство фінансів вказало в експертному висновку, що «запропоноване розширення категорій отримувачів сум (вартості) благодійної допомоги може призвести до зменшення надходжень податків до бюджетів».

А Україна «зобов'язалася утримуватися» від будь-чого, що може «негативно вплинути» на надходження податків, через Меморандум про економічну та фінансову політику від 1 грудня 2023-го, укладений з Міжнародним валютним фондом, нагадали у відомстві.

Відповідь з податкової була приблизно така сама. Обидві установи також зауважили, що зміни вже вносили, а саме — у лютому депутати дозволили звільнити від податків на благодійну допомогу військовослужбовців, які отримали поранення. Виходить, тоді меморандум дозволив такі зміни?

Волонтери коментують момент зі змінами так: «Тобто можна спокійно видавати аптечку бійцеві тільки після того, як він уже поранений?».

Фото: Київський обласний центр допомоги захисникам України

Як історія з податками може позначитися на бійцях

Така позиція влади може демотивувати частину військовослужбовців отримувати допомогу від волонтерів.

«Деякі військові скоріше готові ризикувати життям, ніж мати потім ці проблеми, розборки з державою, хто кому що винен по податках і т.д. Уявіть, що людина десь під Часовим Яром в окопі, зв’язок то є, то немає, а тут волонтер пише і попереджає, що якщо немає УБД, то може виникнути така-то ситуація», — припускає Юрій.

Фото: Скриншот відео

Крім того, додає, податки з коштів, які люди жертвують волонтерам, уже сплачені. А держава, навпаки, мала б радіти, що військовослужбовцям допомагають, економлять при цьому бюджетний ресурс.

Натомість саме офіційні відповіді Міністерства фінансів і Державної фіскальної служби насторожили благодійні фонди й волонтерів.

«Бо до цього ми сприймали норму про УБД як технічну помилку. Вважали, що є негласний суспільний договір і в ці речі точно ніхто не буде ніколи лізти», — зазначає Юрій.

Тепер зрозуміло, що ця законодавча норма не помилка, а позиція уряду.

Обурливі пости з цього приводу волонтери публікували у фейсбуці декілька днів. Тисячі реакцій, коментарів, поширень. Однак на сторінках міністерства й податкової жодної згадки, коментаря чи пояснення бодай у стилі: «Нас не так зрозуміли, ніхто не хоче стягувати з військовослужбовців податки за те, що їм допомагають волонтери». Немає й закликів якось вирішувати це питання. Що теж досить показово.