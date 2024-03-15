У Сімферополі в тимчасово окупованому Росією Криму жінка залила зеленкою урну для голосування.

Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

“На дільницю на вулиці Кечкеметській жінка прийшла із коробкою з-під соку і вилила рідину звідти в урну”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що жінку вже затримали.

Згодом стало відомо, що її передали “правоохоронним органам”.

У Росії сьогодні стартувало триденне голосування на “виборах президента”. Путін перебуває на посаді президента РФ з 2000 року. У 2008-2012 роках пост президента країни обіймав Дмитро Медведєв, після чого Путін знову очолив Кремль.

Вчора Верховна Рада звернулася до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України.

Активісти повідомили, що росіяни готують ймовірні теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях ТОТ.

МЗС України, коментуючи "вибори", заявило, що подальша консервація путінського режиму становить безпрецедентний виклик для світу. Відомство зауважує, що ігнорування російського терору призведе до подальшого зростання загрози для міжнародного миру та безпеки.