В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сімферополі жінка залила зеленкою урну для голосування

Жінку затримали і передали “правоохоронцям”.

У Сімферополі жінка залила зеленкою урну для голосування
У Сімферополі жінка залила зеленкою урну для голосування

У Сімферополі в тимчасово окупованому Росією Криму жінка залила зеленкою урну для голосування.

Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

“На дільницю на вулиці Кечкеметській жінка прийшла із коробкою з-під соку і вилила рідину звідти в урну”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Уточнюється, що жінку вже затримали.

Згодом стало відомо, що її передали “правоохоронним органам”.

  • У Росії сьогодні стартувало триденне голосування на “виборах президента”. Путін перебуває на посаді президента РФ з 2000 року. У 2008-2012 роках пост президента країни обіймав Дмитро Медведєв, після чого Путін знову очолив Кремль.

  • Вчора Верховна Рада звернулася до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України. 

  • Активісти повідомили, що росіяни готують ймовірні теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях ТОТ.

  • МЗС України, коментуючи "вибори", заявило, що подальша консервація путінського режиму становить безпрецедентний виклик для світу. Відомство зауважує, що ігнорування російського терору призведе до подальшого зростання загрози для міжнародного миру та безпеки.

  • Президент Європейської ради Шарль Мішель “привітав” лідера Росії Володимира Путіна з нищівною перемогою на президентських виборах, які стартують сьогодні у РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies