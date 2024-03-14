Подальша консервація путінського режиму становить безпрецедентний виклик для світу, – заява МЗС України щодо “виборів”

Відомство зауважує, що ігнорування російського терору призведе до подальшого зростання загрози для міжнародного миру та безпеки.

Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву щодо проведення Росією так званих “президентських виборів” на тимчасово окупованих територіях України.

Відомство зазначає, що триваюча в Російській Федерації кампанія з імітації виборів президента, яку російська влада здійснює на тимчасово окупованих частинах території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей України, а також в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, демонструє подальше зухвале нехтування Російською Федерацією нормами та принципами міжнародного права.

Незважаючи на неодноразове засудження світовою спільнотою проведення Російською Федерацією під виглядом «псевдореферендумів» та «виборів» юридично нікчемних заходів на тимчасово окупованих територіях України, керівництво РФ свідомо ігнорує заклики до припинення подібних дій та, всупереч численним резолюціям ГА ООН і рішенням низки інших авторитетних міжнародних організацій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, не полишає спроб анексії тимчасово окупованих Російською Федерацією внаслідок збройної агресії територій України шляхом поширення на них норм російського законодавства.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення «виборів» президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.

Примусове залучення до участі у так званих «виборах» мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, або під примусом були переміщені на територію РФ, є так само незаконним. Зазначене, у поєднанні з відсутністю будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії в РФ загальновизнаним демократичним принципам і стандартам проведення виборів, усуненням опонентів російської влади ставить під сумнів об’єктивність і легітимність будь-яких результатів цих «псевдовиборів».

МЗС закликає громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або вимушено перебувають на території Російської Федерації, не брати участі у «псевдовиборах» президента РФ. Задля власної безпеки та враховуючи схильність російської влади до провокацій, відомство закликає у дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу «виборчих дільниць», об’єктів військової інфраструктури окупаційних військ РФ.

Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори, організованому ним зокрема на суверенній території України, утриматися від визнання їхніх результатів, та попереджає про притягнення усіх порушників українського законодавства до правової відповідальності.

МЗС зазначає, що російська диктатура давно не має нічого спільного з демократією, зокрема процедурою відкритих і конкурентних виборів. Володимира Путіна, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду за підозрою у вчиненні тяжких воєнних злочинів, вже 24 роки утримує при владі не вільне волевиявлення народу, а маніпуляції з конституцією Російської Федерації, тотальна пропаганда, знищення будь-яких проявів політичної конкуренції та політичне насильство, включно зі вбивствами значимих незалежних політичних фігур.

Українське дипломатичне відомство зауважує, що подальша консервація агресивного та реваншистського путінського режиму становить безпрецедентний виклик для Європи, Центральної Азії та інших регіонів світу, на які може розширитись російський терор і хаос. Ігнорування цього призведе до подальшого зростання загрози для міжнародного миру та безпеки.

МЗС закликає міжнародні медіа та публічних осіб не допомагати Кремлю в створенні ілюзії виборчого процесу та не називати цей фарс “виборами”, використовуючи притаманну демократичним державам термінологію.

“Поки Володимир Путін продовжує свою особисту владу, ми закликаємо демократичний світ підтвердити свою повагу до людського життя, верховенства права та демократичних цінностей максимальною підтримкою України та українського народу в боротьбі проти російського терору, а також максимальною підтримкою цілей та принципів Статуту ООН через подальше незмінне невизнання російської окупації території нашої держави”, – йдеться у заяві.

Сьогодні, 14 березня, Верховна Рада звернулася до іноземних урядів та парламентів, а також міжнародних організацій через проведення Росією так званих “виборів президента” на тимчасово окупованій території України і закликала засудити так звані “вибори” та не визнати Путіна легітимним.